Wolff az Aston Martin részvényeseként nagyon örül Vettel érkezésének

A Racing Point csütörtökön jelentette be, hogy 2021-től, amikor a csapat már Aston Martin néven fog futni, Sebastian Vettel lesz az egyik pilótájuk, Sergio Perezt váltva.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke jó kapcsolatban van a Racing Point tulajdonosával Lawrence Strollal, aki tavaly az Aston Martin ügyvezető igazgatója is lett, így a Forma-1-es csapata jövőre már „gyári” alakulatként fog indulni.

Sok pletykát lehetett hallani arról is a tavasszal, hogy Toto Wolff is az Astonhoz igazol, azonban ezek a pletykák lecsendesedtek, Wolff többször is kijelentette, hogy a Mercedesnél akar maradni.

Wolff azonban részvényeket vásárolt az Aston Martinban, és most elégedett lehet az ügyfélcsapat döntésével, akik a motort, sebességváltót, és felfüggesztésalkatrészeket is vásárolnak a Mercedestől, miután a brit gyár részvényeinek az értéke 15%-ot nőtt Vettel szerződtetésének bejelentése után.

Sebastian Vettel, Ferrari on a bike Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Részvényes vagyok az Aston Martinban, szóval ebből a szempontból ezek remek hírek” – nyilatkozott Wolff a Sky Sports-nak Vettel új csapatával kapcsolatban.

„A német piac a második legfontosabb a Forma-1 számára, és remek hír, hogy Sebastian a sportban marad. Ő ennek az évtizednek a második legsikeresebb pilótája, és az F1 részéről is fontos, hogy olyasvalaki, mint Sebastian, aki a karrierjének csúcsán van, ne hagyja el a Forma-1-gyet.”

„Másik oldalról elképesztően sok tapasztalatot, és tudást fog vinni az Aston Martinhoz. Lance folyamatosan fejlődik, és ő is egyre nagyobb szintet képvisel. Sebastian tudásával az egész csapat fejlődése egy új szintre fog érni.”

Mattia Binotto szerint ők is segítettek Vettelnek csapatot találni azzal, hogy

