Wolff: Antonelli bemutatkozása Monzában emlékezetes pillanat lesz

A nyári szünet után ismét komoly tempóvisszaesést volt kénytelen elkönyvelni a Mercedes, hiszen végül csak a negyedik erőnek számítottak Hollandiában, ahol a TOP3 csapat mögött végezve mindössze 10 pontot gyűjtöttek.

Wolff tudja, hogy Monza a versenynaptár egyik legkülönlegesebb pályája, ám elsősorban a frissítéseikkel igyekezne elejét venni a további rossz eredménysorozatnak, amelyeket rögtön az első szabadedzésen be fognak vetni.

„A csapat már keményen dolgozik az összes adat elemzésén, hogy megértsük, mi okozta ez (a visszaesést)” – értékelte a teljesítményüket Wolff. „Bár ez egy gyors fordulat, Monzában lehetőségünk van arra, hogy azonnal visszavágjunk. Bízom benne, hogy ezt meg is tudjuk tenni.”

„Ez egy teljesen más pálya, mint Zandvoort, és valószínűleg még gyorsabb is lesz idén néhány változtatással” – érintette Wolff a fejlesztéseket, amiket Olaszországban vetnek be. „Meg kell majd értenünk a pálya újraaszfaltozásának hatását is, amit elvégeztek.”

Mint ismert, Antonelli első ízben kap lehetőséget Forma-1-es versenyhétvégén a Mercedes autójának vezetésére, emiatt pedig különösen izgatott Wolff. A hazai közönség előtt pályára guruló olasz a csapatfőnök szerint felejthetetlen pillanatokat fog okozni.

„A hangulat mindig különleges, mivel az olasz szurkolók szenvedélyesen szeretik a versenyzést. Ez még inkább így lesz az első szabadedzésen, amikor Kimi Antonelli beül George autójába egy újonc edzésre.”

„Kimi 12 éves kora óta része a juniorprogramunknak, így ez egy izgalmas pillanat mind számára, mind a csapat számára. Biztos vagyok benne, hogy élvezni fogja az élményt, hogy hazai közönsége előtt vezethet, és biztos vagyok benne, hogy ők is izgatottak lesznek, hogy egy új olasz tehetséget láthatnak a pályán.”

