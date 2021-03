Wolff: „A te srácod sokkal gyorsabb volt”

Az utóbbi hét évben legyőzhetetlen volt a Mercedes alakulata. Csak a Ferrarinak sikerült 2017-ben és 2018-ban komolyabb ellenállást felmutatnia, de a végső győzelem sorsa akkor sem forgott igazán veszélyben.

A csillagosok a teszteken is általában mindig hozták a kötelezőt, ugyan többször is előfordult, hogy nem ők voltak a leggyorsabbak, de így is mindig ők tették a legjobb összbenyomást. Idén azonban nem ez történt, ami meglepő lehet sokak számára.

„A te srácod sokkal gyorsabb volt abban a Red Bullban” – mondta Toto Wolff jó humorérzékkel a holland Ziggo Sportnak Verstappen elsősége kapcsán. „Nehézségekbe ütköztünk az elején, és az autót sem értjük még rendesen. A harmadik napon már jobban álltunk, de ezt még meg kell erősíteni. Remélhetőleg az időmérőn sikerül is majd.”

A pályán nyújtott teljesítmény mellett arra is rákérdeztek Wolffnál, hogy miként boldogulnak a költségvetési limit bevezetésével. „Nehéz ez a nagyobb csapatok számára. Korábban számos hatalmas folyamatunk volt, de ez már nem működhet. Egyszerűen hatékonyabbá kell válnunk” – jegyezte meg a csapatvezető.

