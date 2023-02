Wolff: a sikertelen W13-nak emlékeztetni kell a Mercedest a bátorság fontosságára

A Mercedes 8 egymást követő konstruktőri bajnoki cím után a 2022-es technikai szabályváltozás miatt visszaesett az élmezőnyből, és a problémás W13 csak a szezon utolsó negyedében szerzett futamgyőzelmet, amikor a riválisaik már rég átálltak a 2023-as projektjeikre.

A W13-mal kapcsolatos elégedetlenségüket szimbolizálva Wolff számos alkalommal beszélt arról, hova kerül majd a szezon végén az autó: eredetileg a stuttgarti Mercedes-múzeum alá „egy barlangba” rejtette volna el, majd ez a csapat raktárának sarkára változott, végül pedig Wolff egészen új ötlettel állt elő.

„A W13 a bejáratunknál lesz Brackley-ben” – nyilatkozta többek között a Motorsport.com-nak. „Kicsit meggondoltam magam az eredeti ötletemhez képest, mert úgy vélem, ez egy jó emlékeztető lesz arra, hogy nem ülhetünk a babérjainkon.”

„Ez szerintem remekül passzol a csapat kultúrájába is, nem akarnám, hogy egy kudarc miatt bármennyire is konzervatívvá válna a hozzáállásunk, a jövőben is kockáztatnunk kell a sikerért.”

Wolff hozzátette, hogy ő is rengeteget tanult a W13-nak köszönhetően, még ha nem is számítottak arra, hogy ennyire komolyan pofára esnek majd.

„Nagyon sokat tanultam magamról és a csapatról, arról, hogyan kommunikálunk egymással egy ilyen helyzetben, amire eddig csak elméletben készültünk. Nem egy-két versenyről volt szó, a mezőny legnagyobb részében elmaradtunk a saját várakozásainktól.”

„Szerintem menedzserként jobb emberré váltam, és a csapatban is nagyon sokat tanultunk egymásról, amit azonnal átültettünk a gyakorlatba.”

Az Aston Martin csapatfőnöke, Mike Krack szintén érdekes módon nyilatkozott a saját munkájáról.