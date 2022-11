Wolff a Schumacherrel kapcsolatos kritikákról: „Így nem tudsz mindig tisztán gondolkodni...”

Mick Schumacher Abu-Dzabiban teljesítette az utolsó versenyét a Haas csapatával, miután az amerikai istálló nem hosszabbította meg a szerződését, és a helyére Nico Hülkenberget hozták Kevin Magnussen mellé.

A hírek szerint Schumachernek komoly esélye van arra, hogy 2023-ban a Mercedes teszt- és tartalékpilótája legyen, de ez egyelőre nem hivatalos információ. Mindenesetre a csapatfőnök Toto Wolff ezúttal is a védelmébe vette a hétszeres világbajnok fiát, amikor arról kérdezték, mit gondol arról, hogy Günther Steiner a szezon folyamán gyakorta kritizálta a 23 éves pilótát:

„Ez az ő menedzsment-stílusa. A hegyekből jön, ahol nehezebb a levegő, így nem tudsz mindig tisztán gondolkozni. Persze hiteles, és látszik, hogy ez a stílus is működhet. Többféle út is vezethet a sikerhez.”

Wolff ezt követően méltatta Schumachert, és felhívta a figyelmet arra, hogy a Schumacher-család több szálon is kötődik a német istállóhoz:

„Megérdemli, hogy ott legyen a mezőnyben, és nem csak tesztpilótaként. Talán ez egy közbenső lépés, amiben mi is szerepet játszhatunk. A Schumacher-családnak kötődése van a Mercedeshez. David a Mercedesnél versenyez, korábban Ralf is versenyzett nálunk, ahogy Michael is. És Mick is német.”

„Jól beleillene a csapatunkba, és azt gondolom, tényleg megérdemel egy helyet a Forma-1-ben. Majd meglátjuk, hogy tehetünk-e valamit az ügyben. Korábban is láttunk már olyat, hogy egy pilóta kihagy egy évet.”

„Ez pedig lehetőséget adhat arra, hogy tesztelj és együtt dolgozz a mérnökökkel. Ez egy teljesen másfajta munka, mint amihez eddig hozzászokott. Ennek a segítségével máshogy kezdheted látni a dolgokat és sok tapasztalatot szerezhetsz” – mondta Wolff.

