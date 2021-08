Wolff: A Red Bull támadása enyhítette a nyomást a Mercedesen

De annak ellenére, hogy alig választja el valami az F1 két topcsapatát, egy olyan versenysorozatban, amely néha érzelmekkel teli, az üzenet, ami az aktuális bajnok háza tájáról érkezik pont az ellenkezője az elvártaknak.

Ahelyett, hogy nyomást éreznének a legnagyobb kihívással szemben a Forma 1-es dominanciájuk óta, a Mercedes főnöke, Toto Wolff szerint a német márka berkein belül egyfajta felszabadulást lehetett érezni.

Az éveken át tartó dominancia után, amikor is a csapat motivációját a félelem adta, hogy nehogy lecsússzanak a csúcsról, Wolff és csapata felhatalmazást kaptak egy olyan csatára, ahol mindenük megvan a győzelemhez.

A Motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában, arra a kérdésre, hogy a szezon eleji izgalmakat felváltotta-e a Red Bull formája okozta stressz, Wolff így válaszolt: „Valójában enyhült, mivel az eddigi években a vereség elkerülése nagyobb nyomást jelentett.”

„Ez most megváltozott, most mi nyerhetünk, mert az esélyek ellenünk szólnak. Tehát hirtelen van egy könnyebbség, amely sokkal élvezhetőbbé is teszi a dolgokat. Változnak az elvárásaid. Nincs jogosultságérzet. Ezt láttuk más sportcsapatoknál is, amikor az elvárások olyan magasak, hogy még a vereség is elfogadhatatlanná válik.”

„Úgy gondolom, hogy reális elvárásokat állítottunk magunk elé, és csak élvezzük az utat vissza abba a pozícióba, ahol képesek leszünk harcolni.”

Nem ez az első év, amikor a turbó-hibrid érában a Mercedesnek némi veszéllyel kell szembenéznie. A Ferrari a 2017/18/19-es szezonban is nagyon erősnek bizonyult, és a hirtelen feljavult a motorteljesítményük komoly aggodalomra adott okot a Mercedes számára.

Összehasonlítva a Ferrari és a Red Bull jelentette nyomást, Wolff kijelentette, hogy mikor érezte a csapata kényelmesebben magát.

„A Ferrari elleni évek sokkal intenzívebbek voltak, mert akkor még meg akartuk mutatni, hogy nem egyszeri alkalom volt a győzelmünk.” – mondta

„Egy örökséget akartunk építeni, hogy évekig a miénk legyen a legjobb csapat, és ezt sikerült is elérnünk. Hét alkalommal nyertünk sorozatban, ami még egyik sportban sem történt meg korábban.”

„És ezzel hirtelen jött a könnyedség. Még mindig nagyon ambiciózusak és kompetitívek vagyunk, de a vereségtől való szorongás már elszállt. Továbbra sem szeretünk veszíteni, de már kevésbe káros a saját légkörünkre.”

Új szabályok

A Mercedes és a Red Bull idei harcának közelségében az egyik meghatározó tényező a 2021-es aerodinamikai szabályok változása volt.

Annak érdekében, hogy csökkentsék az autók leszorítóerejét, az FIA csökkentette a padlólemez, a diffúzor alsó légterelő elemeinek, és a hátsó fékhűtőre szerelhető szárnyainak méretét is, amely jóval érzékenyebben érintette az alacsony padlólemez dőlésszöget használó csapatokat, mint a Mercedest és az Aston Martint, mint a Red Bullt például.

Bár Otmar Szafnauer, az Aston Martin csapatfőnöke az év elején úgy nyilatkozott, hogy a szabályalkotási folyamat első pillanatától kezdve egyértelmű volt, hogy azzal őket és a Mercedest célozták, Wolff elismerte, hogy először még reménykedtek abban, hogy könnyedén visszaszerezhetik az így elveszett leszorítóerőt.

„Amikor a szabályváltozást bejelentették még a 2020-as szezon elején, azt hittük, hogy vissza tudjuk szerezni a régi leszorítóerőnket,” – mondta „Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a relatív teljesítmény tekintetében nem szereztünk vissza annyit, mint amennyit gondoltunk. Úgy vágtunk neki a szezonnak, hogy majdcsak felzárkózunk, de ettől függetlenül már korán sikeresek voltunk.”

„Bahreinre visszatekintve valószínűleg nem kellett volna megnyernünk a versenyt, ha az autók nyers teljesítményt vesszük figyelembe, de megtettük. És a szezon eleje óta mindig volt egy kis hátrányunk, eltekintve talán a Barcelonától és a Portimaotól."

Wolff szerint a padlólemez változások hatására a Mercedesnek újra kellett tanulnia az autót, mintha ez egy új szezon lenne, egy teljesen új szabályokkal

„Ez az év eddig arról szólt számunkra, hogy ismét megtaláljuk az autónk ideális működési tartományát” – tette hozzá. „Sok éven át egy bizonyos konfigurációval használtuk az autónkat, és amikor hirtelen elveszítettük a leszorítóerőnket az autó hátuljánál, újra fel kellett térképeznünk az autót és máshol megtalálni a sebességet.”

„Voltak jó és rossz hétvégéink, de számunkra tényleg olyan volt ez, mintha teljesen új szabályokkal kezdenénk a szezont: ellentétben azzal, amivel néhány versenytársunk szembesült.”

Red Bull kapcsolatok

A Red Bull és a Mercedes közti csaták nem csak a pályán voltak intenzívek, hanem azon kívül is.

Miután intenzív politikai csatározások robbantak ki a limbózó hátsó szárnyak, a guminyomássokkal kapcsolatos trükközés, és a kerékcserék lelassítását célzó technikai direktíva körül is, Toto Wolff és Christian Horner között tovább romlott a kapcsolat Lewis Hamilton és Max Verstappen silverstone-i balesete, majd a brit pilóta győzelme után.

Wolff egy dolgot le is tisztázott gyorsan: a Mercedes és a Red Bull közötti feszültség inkább a főnökök személyes nézeteltéréseire vezethetők vissza, mintsem arra, hogy a két csapat háborúban állna.

„Nagyon fontos, hogy ne általánosítsuk a Red Bullt vagy a Mercedest” - magyarázta. „Ez nagyon is csapatsport, egyéniségekkel a fedélzeten.”

„Csak az, hogy bizonyos egyének nem jönnek ki jól egymással, nem jelenti azt, hogy tiszteletlenek lennének a másik szervezettel vagy az ott dolgozó emberekkel szemben, akik megpróbálják a lehető legjobb munkát végezni annak érdekében, hogy megvalósítsák a saját álmaikat, és legyőzzék a saját félelmeiket.”

„Mindig megvan tehát a tisztelet ezekkel a szervezetekkel és az emberekkel a szervezetekben, és az emberekkel a csapatban kapcsolatban.”

Arra a kérdésre, hogy meglepte-e, hogy a Red Bull és a Mercedes kapcsolata megromlott, Wolff azt mondta: „A kapcsolatok soha nem voltak ragyogóak, és ez egyszerűen levezethető abból, hogy egymás ellenfelei vagyunk.”

„De azt mondanám, hogy a szavak háborújában megpróbáltuk fenntartani a nyugodt hangnemet, megpróbáltuk nem tovább nagyítani a szurkolótáborok közötti ellentéteket. A célunk az volt, hogy ne szítsuk tovább a tüzet. Sajnos ennek az ellenkezője történik a másik oldalon.”