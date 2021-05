A Red Bull nemrég létrehozta a saját motorrészlegét, hiszen jövőre már a Honda nélkül kell üzemeltetniük a motorokat, később pedig fel szeretnének készülni a 2025-ben érkező új motorformulára.

Emiatt pedig most elkezdtek bevásárolni nemcsak eszközökből, de emberekből is, és eddig hat Mercedesnél dolgozó szakember érkezését jelentették be. Ez akár komoly hatással is lehetne a németekre, hiszen az évek során egy stabilan működő rendszert építettek ki, Wolff szerint azonban nem lesz gondjuk ebből.

„900 emberünk dolgozik az F1-es motorokon, hatalmas a vállalat, ezért 10 vagy 15 ember kiválása nem fogja megváltoztatni a csapat erejét. Bizonyos szempontból ez egyfajta természetes folyamat is, mert így a fiatalok feljebb tudnak lépni a ranglétrán.”

„Nincs itt szó destabilizációról, mert a csapat annyira nagy. A teljesítményt az emberek együttes munkája adja és nem az egyéneké” – hangoztatta az osztrák, aki ezzel Hamiltonhoz hasonlóan vélekedik a kérdésben. A brit szintén a csapat erejét emelte ki.

Wolff arra is választ adott, hogy miként igyekeznek majd a távozók által hátrahagyott lyukakat betömni. Elmondta, hogy elsősorban a rendszerükön belülről lépnek majd fel az emberek, és nem feltétlenül fognak külsősök után nézni.

Az osztrák arra is kitért, hogy ugyan sok alkalmazottat környékezett meg a Red Bull, a legtöbben így is hűségesek maradtak hozzájuk, hiába ajánlottak nekik jelentős mennyiségű pénzt.

„Néhány igazán jó embert akartak átcsábítani. Lottónyeremény mennyiségű pénzt kínáltak nekik. Ennek ellenére nem is gondolkoztak el rajta.”

„Maradtak, mert szeretik az atmoszférát, és szeretik, amit képviselünk. Jó nálunk dolgozni, és ezt be is bizonyítottuk. Ez pedig igazán büszkévé tesz engem a brixworth-i csapattal kapcsolatban” – zárta Wolff.

