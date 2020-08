Wolff az új motormódos szabályok tisztázását kéri

A FormulaPassion.it szerint az új technikai direktíva bevezetését, amely a motorok használatára vonatkozik, még tovább halaszthatják a Belga Nagydíjhoz képest, és jelen állás szerint leghamarabb Olaszországban vezethetik csak be.

Ez a döntés azért lehet fontos, mert így több idejük lesz a motorgyártóknak, hogy átprogramozzák a különböző motormódokat a szabályoknak megfelelően, hiszen innentől megtiltják majd azok variálását a hétvége során.

Az FIA által előkészített direktíva látszólag nem ijeszti meg a Mercedest, de a csapat fontosnak tartja, hogy pontosan meghatározzák, hogy miként lehet majd használni a jövőben a komplex erőforrásegységeket.

„Egyetlen móddal az FIA-nak könnyebb dolga lenne ellenőrizni, hogy minden a szabályoknak megfelelően történik-e” – mondta Toto Wolff az Autosprintnek. „Évek óta odafigyelünk erre a területre, de az előttünk álló módosítás csak egy újabb kihívás számunkra. Ha az FIA kiiktatna pár motorbeállítást, akkor is előnyt kovácsolhatnánk belőle a futamon.”

„Ha nem kell mindent kihoznod a motorból a Q3-as körökben, valamint néhányszor a futamon, akkor a lehetséges megbízhatósági gondok elkerülésének mértéke megnőne. A valóságban öt körrel kevesebb időmérős üzemmód 25 környi többletteljesítményt jelent a futamokon.”

„Úgy hisszük, hogy így még gyorsabbak lehetünk majd. Veszíthetünk vele két tizedet az időmérőn, de ezzel mindenki más is veszítene a teljesítményéből, mi pedig továbbra is gyorsabbak lennénk a többiekhez képest” – ezzel lényegében Wolff megerősítette, hogy a valamennyire a Mercedes dominanciája ellen hozott intézkedések még akár kedvezhetnek is nekik.

