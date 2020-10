Wolff: a Mercedes név nem fog kikerülni a Forma–1-ből

A Mercedes-Benz elnöke, Ola Källenius egy múlt heti, befektetőknek tartott konferencián elmondta, hogy a cég „még inkább kihasználja majd az F1-et az AMG érdekében a továbbiakban”, miközben a cél, hogy a sportautós és az utcai autós technológia közötti köteléket erősítsék.

Ugyan a csapatot hivatalosan Mercedes AMG Petronas F1 Teamnek hívják, voltak olyan hangok, miszerint a Mercedest elhagynák a névből, és csak simán AMG-ként folytatná tovább a csapat.

Ezzel akár a Renault példáját is követhették volna, hiszen a francia gyártó 2021-től már az Alpine márkanevet fogja használni az F1-ben, mely része a gyártó újjászervezési stratégiájának. Wolff azonban elmondta: „A Mercedes DNS-ében van a versenyzés. A legelső Mercedes egy versenyautó volt.”

„Építünk utcai autókat, építünk versenyautókat, de az új stratégia az lesz, hogy nagyobb figyelmet irányítsunk az almárkákra, mint például az AMG, az EQ és a Maybach, és jó, hogy ezek a márkanevek is kapnak egy kis törődést.”

„Az AMG a magasteljesítményű részlegünk, és az F1-es autók magasteljesítményű autók. A Mercedes név nem fog kikerülni a Forma–1-ből, épp ellenkezőleg, mindig Mercedes marad majd. Az autó alapja Mercedes marad, a csapat neve is Mercedes marad, mi pedig Mercedes-alkalmazottak vagyunk” – hangsúlyozta Wolff.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, arrives in Parc Ferme Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

A csapatfőnök szerint azonban nagyon is lényeges, hogy az AMG is a reflektorfénybe kerüljön, és hogy az F1 marketingplatformként történő használata a megfelelő út a jövőre nézve. „Emellett mi vagyunk az AMG is. Az AMG-t képviseljük mint nagyteljesítményű márkát, és szeretnénk növelni a láthatóságát.”

„Eddig is volt technológiai együttműködés, a vállalat csak nagyobb marketinget akar adni neki, és be akarja mutatni, hogy milyen munka zajlik az AMG és a Mercedes F1-es csapata között.”

