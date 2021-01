Wolff: a Mercedes nem váltogathat ujjongás és depresszió között a pilóták miatt

Bár Toto Wolff általánosságban beszélt erről a megállapításról, egyértelmű, hogy a Mercedesnél csak Valtteri Bottasnak adódtak hasonló problémái a 2020-as szezon során, miután ismét elveszítette a világbajnoki címet Lewis Hamiltonnal szemben.

A finn helyzetét nem könnyítette meg az sem, hogy az egy futamra beugró George Russell fantasztikusan kapta el a fonalat a Szahír Nagydíjon, ami után egy hosszabb beszélgetést tartott Wolff és Bottas.

A finn pilóta elmondta, hogy azt szeretné, ha többet biztatnák, és kommunikálnának vele a verseny közben, hogy fenntartsák az önbizalmát, Wolff pedig kétségesen eleget tett a kérésnek, az Abu-Dhabi Nagydíjon már máshogyan rádióztak neki, mint Hamiltonnak.

Wolff elmondása szerint a Mercedesnek is van még munkája azzal, ahogyan a pilóták formáját kezelik a szezon során.

„Dolgoznunk kell azon közösen, hogy újra megértsük, a pilótáknak minden a világbajnoki cím megszerzéséről szól” – nyilatkozta Wolff a Motorsport.com-nak.

„Amikor a cím sorsa már eldőlt, rá kell jönnünk, hogyan motiválhatjuk a pilótáinkat, hogyan tarthatjuk fent a koncentrációjukat. A különbség a győzelem és a verseség, a hero és zero között nagyon kicsi ebben a sportban.”

„Ha Bottas vezetett volna a második bahreini versenyen, és megnyeri azt, senki nem kritizálta volna őt. Ez a verseny pedig ismét a rajton múlott, a második etapban zárkózott is Russellre, mielőtt jött volna a kerékcserés incidensünk.”

„Nem szabad ingadoznunk az ujjongás és a depresszió között, ahogyan megítéljük a pilótánkat, hanem meg kell találnunk velük kapcsolatban az arany középutat, és segíteni őket, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtsanak.”

Wolff azt is hozzátette, hogy hiába végzett 124 ponttal Hamilton mögött a 2020-as szezonban Bottas, ez nem árulja el a teljes képet.

„Valtterinek is voltak jó versenyei, de többször volt rossz, mint ahányszor megérdemelte. Ezek nem is a teljesítménye miatt voltak, egyszerűen balszerencsés volt. Hányszor vezette a versenyt, amit valószínűleg meg is nyert volna, ha nem intik be a piros zászlót? Hányszor volt defektje? Többször is.”

„Szerintem ennél több győzelme lehetett volna, és a bajnoki címért folytatott harcban is sokkal tovább maradhatott volna. Az egész szezonban nagyon magas szinten teljesített, nem lehet belekötni, amikor jól alakulnak a hétvégéi.”

