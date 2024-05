Wolff: a Mercedes hajlandó megkockáztatni Sainz elvesztését 2025-re

A csillagosok Lewis Hamilton távozásának bejelentése óta keresik a hétszeres bajnok utódját, és a hetek, hónapok során sok név került már szóba velük kapcsolatban. Wolff persze nyíltan beszélt arról, hogy legszívesebben Max Verstappent igazolná le, de a holland 2028 végéig szerződéssel rendelkezik, és egyelőre nem lenne sok értelme a csapatváltásának.

Eközben a Hamilton által a Ferrarinál „kitúrt” Sainz leigazolása szinte magától értetődő is lehetne, de tudjuk, hogy a spanyolt nagyon akarja magának a 2026-ban megérkező Audi. A karikások állítólag a mostani hónap végéig szabtak határidőt Sainznak, akinek tehát záros időn belül döntenie kell arról, őket választja-e.

Wolff ennek kapcsán elmondta, ők csak azért nem fognak hamarabb rárepülni Sainzra, mert az Audi határidőt szabott neki, így pedig hajlandóak megkockáztatni azt is, hogy az egyik legjobb jelöltjük lekerül a listáról.

„Carlosnak mindenképpen megvan a helye a Forma–1-ben, a Ferrarival ért el futamgyőzelmeket az utóbbi két évben, és közben rendkívül tapasztalt is. Én ugyanakkor felkészültem arra, hogy kompromisszumot kell kötnöm bizonyos döntések terén, és hajlandó vagyok hosszasan várni arra, miként alakul a szituáció a nyáron és az ősz kezdetén.”

„George [Russell] személyében van már egy nagyszerű versenyzőnk, aztán majd látjuk, ki kerül mellé. Nem szükséges azonban most meghoznunk ezt a döntést” – nyilatkozta az imolai futamot követően az osztrák csapatfőnök.

A Mercedesnek természetesen ott lehet Andrea Kimi Antonelli, aki sokak szerint akár már idén bekerülhet a mezőnybe, például a Williamsnél. Wolff ennek kapcsán viszont ismét világossá tette, hogy nem akarják elsietni az olasz tini debütálását, hiszen már így is túl nagy felhajtást kreáltak körülötte.

„Már jó ideje komoly felhajtást generálunk körülötte, és egy napon biztosan nagyszerű F1-es pilóta lesz belőle, de most még csak 17, és 14 hónapja még F4-es autót vezetett. Olaszországban nagyok az elvárások, és ebben mi is kicsit bűnösek vagyunk, szóval hagynunk kéne, hogy tegye a dolgát az F2-ben, hozza az eredményeket, miközben nem vonja el a figyelmét, hogy mi lehetne, vagy minek kéne történnie.”

„George az első évében megnyerte az F3-at és az F2-t is. Ezzel egyidőben Kimi is szállította az eredményeket a junior kategóriákban, most pedig az F2-ben megy, szóval majd látjuk. Egy nap bekerül majd az F1-be, de ne kapkodjuk el” – mondta zárásként Wolff, aki Christian Hornernek is visszaszólt.