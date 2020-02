Wolff: A média találta ki Hamilton fizetési igényét

Lewis Hamilton hamarosan megkezdheti a tárgyalásokat a Mercedes csapatával, ugyanis 2020 végén lejár a szerződése, ahogy a mezőny legtöbb pilótájának is. Kivételt képez ez alól Leclerc (2024), Verstappen (2023), Perez (2022), Ocon (2021) és Russell (2021).

Ráadásul a Mercedes csapatfőnökének, Toto Wolffnak is 2020 végéig él a szerződése a Mercedesszel, így Wolff jövőjének sorsa is az F1-es közbeszéd tárgyát képezte az utóbbi hónapokban.

Az év elején az olasz média számolt be arról, hogy mi Hamilton fizetési igénye, és több különböző szám is napvilágot látott. Emellett arról is szóltak hírek az olaszoknál, hogy a brit 4 évre szeretne hosszabbítani a német istállóval.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a Sky Sportsnak adott interjújában beszélt a témáról, és cáfolta a pletykákat.

„Nemrégiben küldtem egy üzenetet Lewisnak, mivel olvastam a sajtóban megjelent híreket, hogy milyen sok pénzt akar Lewis.”

„De mi még egyáltalán nem beszéltünk erről, mindent a média talált ki. Szóval azt mondtam neki, hogy találjunk egy napot, amikor pár órát együtt töltünk. Megvan bennünk a tisztelet egymás iránt.”

„Tudom, hogy mennyiben járul hozzá Lewis a csapathoz versenyzőként és márkaként. Ezt mindig tiszteletben kell tartani.”

Hamilton is elárulta, hogy még nem ültek le formális tárgyalásokat folytatni Wolffal, de úgy érzi, nem kell rohannia a tárgyalásokkal.

„Még nem ültünk le tárgyalni. Ez őrületes, mivel a médiában egy csomót beszélnek erről. Van egy bizonyos megközelítésem: nem stresszelek. Megbízom Totóban, és ő is megbízik bennem. Alapvetően elmondtuk egymásnak, hogy nekem mik a céljaim és hogy nekik mik a céljaik.”

„Nem gondolom, hogy feltétlenül rohannunk kellene, de Toto néha megkérdezi, hogy minden rendben van-e. Mindig nyitottan hagyjuk a csatornánkat, és biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben elkezdünk tárgyalni, de nincs stressz.”

Wolff pedig így folytatta: „Bíznunk kell egymásban. Mert ha nem bíznánk egymásban, lennének szituációk a szezon során, amelyek próbára tennék a bizalmunkat. Szerintem néha, amikor nem egyeznek a céljaink, nyitottan beszélni tudunk erről.”

„Alapvetően bízunk egymásban, mert együtt vagyunk ebben az egészben.” – zárta Wolff.

