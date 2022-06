Wolff: a költségsapka emelése lehetővé tenné, hogy az inflációhoz igazítsuk a fizetéseket

A koronavírus-járványból éppen csak éledező európai gazdaság újabb gyomrost kapott 2022 tavaszán, amikor Oroszország támadást indított Ukrajna ellen, így az energiahordozók ára kilőtt az égbe, aminek hatásait az F1-es csapatok is érzik.

Azt, hogy a 2022-es költségsapkán belül hogyan költik el a pénzüket, a csapatok már 2021 végén véglegesítették, azok a csapatok pedig, akiknek nagy áldozatot jelentett az is, hogy egyáltalán beférjenek a költségsapka alá, most az elszálló energia és szállítási árak miatt a költségsapka kiigazítását kérik.

Christian Horner apokaliptikus forgatókönyve, miszerint több futamot is ki kell majd hagynia a csapatoknak, ha nem rendezik a költségsapka méretét, egyelőre ellenkező hatást váltott ki, mind az Alpine, mind az Alfa Romeo visszaszólt a Red Bull csapatfőnökének. Günther Steiner már kicsit megértőbb volt, és abba belemenne, hogy az F1 monitorozása alatt álló szállítási költségek ideiglenesen kikerüljenek a költségsapka alól.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff Monacóban kijelentette, hogy nem a kisebb csapatokat és a költségsapka célját akarják „kikerülni” a felső határ módosításával, hanem ezzel akarnak esélyt adni saját maguknak arra, hogy a munkavállalóik fizetését, amit szintén korlátoz a költségsapka, az infláció mértékéhez igazíthassák.

„Nem arról van szó, hogy még több profitot akarunk termelni, hanem a dolgozóink fizetését akarjuk növelni, akik az óriási inflációtól szenvednek” – mondta Wolff. „Amikor meghatároztuk a költségsapkát, egy csomó tényező még nem így nézett ki. Remélhetőleg találunk majd egy közös megoldást arra, hogy változtassunk.”

„Szerintem a sport szempontjából a legrosszabb jelenleg az, hogy van egy pár makacs kiscsapat, akik azt hiszik, hogy ismét pénzügyi előnyhöz akarunk jutni. Mint a csapat (rész)tulajdonosa, elmondhatom, hogy nem célunk megváltoztatni a költségsapka célját, azt akarom, hogy az embereinket jól megfizethessük a nehéz körülmények között.”

Wolff szerint az F1 könnyedén tudná monitorozni azt a két tényezőt, amely a számításai szerint kb. 8 millió fonttal megnövelte a csapatának kiadásait az év kezdete óta.

„Szerintem nagyon könnyen bizonyítani tudjuk, hogy Brackley-ben a számláink 2,5 millió fontról 6,5 millió fontosra nőttek, ahogyan azt is, hogy a szállítási költségeink 2 millió fontról 6 millióra emelkedtek. Emiatt szeretnénk a kiigazítást, hogy a költségsapkát inkább a fizetések növelésére használhassuk fel.”

A többi nagycsapathoz hasonlóan a Mercedes is csak belső átszervezések és elbocsájtások után fért be a költségsapka után, Wolff pedig leszögezte, hogy ez a legutolsó dolog, amihez ismét nyúlna, ha nem sikerül kompromisszumot találniuk.

„Minden áron el akarjuk kerülni ezt, ami pusztító hatással lenne nem csak a nagycsapatokra, de az egész iparágunk számára is. Nem kéne, hogy minden évben viták tárgyát képezze a költségsapka, amit azért vezettünk be, hogy a mezőny két vége azonos összegből gazdálkodjon, de most szerintem egy kivételes helyzettel találkoztunk.”