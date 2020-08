Wolff: A kiváló technológiánk egy másik csapatot is élmenővé tett

A Racing Point büntetésének magyarázatából kiderült, hogy a Mercedes 2019-ben valóban a szabályoknak megfelelően látta el a Racing Pointot a fékvezetékeiről, még akkor is, ha azokat egyáltalán nem használta a silverstone-i együttes tavaly, de idén erre alapozták a megoldásukat.

Január 6-án ugyanakkor egy szállítmányt is kapott a Racing Point a Mercedestől, amikor az már illegális volt, ez is hozzájárult cégül a büntetés jogosságához. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff ugyanakkor biztos abban, hogy a csapata nem vétett a szabályok ellen.

„100%-ban biztosak vagyunk a pozíciónkban” – nyilatkozta Wolff a pénteki első szabadedzést követően. „Újra, és újra elolvastuk a szabályokat, és a mai döntés egy olyan nézőpontból született, ami mindnyájunknak új volt.”

„Bizonyos adatokat megosztottunk 2019-ben, ami teljesen szabályos volt. A január 6-i fékhűtővezeték szállítmánynak semmi köze nem volt ehhez, mert azokat már sokkal hamarabb kiküldtük, ezért a Racing Point, és mi is azon a véleményen vagyunk, hogy minden a szabályok keretein belül történt.”

Wolff azt is hangsúlyozta, hogy az együttműködés mindkét fél számára nagyon előnyös volt eddig.

„Látom én is az előnyeit” – mondta Wolff. „Egy újabb csapat lett így, akik képesek az élmezőnyben harcolni. Ez volt korábban is a cél, és a másik oldalon, a mi nagycsapatunk számára is remek bevételi forrást jelent, mert így pénzzé tudtuk tenni olyan technológiáinkat is, amelyeket máshogyan esélyünk sem lett volna. Ez egy win-win helyzet szerintem.”

„Tisztelem azoknak is a véleményét, akik a másik nézőponton vannak, az autóknak nem kéne ugyanúgy kinéznie, de ezt egy szabály sem tiltja meg. Ez egy különleges helyzet, mert egy korábban nem listázott elem listázottá vált.”

„Így, hogy nem listázott elem volt, történek beszállítások, de lehetne erről beszélni a világ végéig, egy csepp aggodalom sincs bennünk. Amikor azt mondom, hogy zéró, akkor azt úgy is gondolom, és szerintem a Racing Point sem volt szabálytalan, és szerintem bíróságra akarnák vinni az ügyet, az nagyon bonyolult lenne a mérnöki részletek miatt, és nem hiszem, hogy bármi eredménye lenne.”

Wolff azt is elmondta, hogy szerinte nem a fékhűtővezetékek miatt lett ennyire gyors a Racing Point, míg Cyril Abiteboul szerint az aero fejlesztések 20%-át is kiteszi ez az elem.

„Nem hiszem, hogy fékek miatt kerültek hirtelen oda, hogy képesek az első 6 helyezésért küzdeni. Szerintem a nagyszerű mérnöki teljesítményükkel érték ezt el, és azzal, hogy a legtöbbet hozták ki a jelenlegi szabályrendszerből. Természetesen az egy másik kérdés, hogy akarjuk-e azt, hogy régebbi autók másolataival versenyezzünk a jövőben.”

Wolff azt is elmondta, hogyan lehetséges az, hogy ennyire pontos másolatot képes valaki készíteni.

„A technológia képes erre, tavaly is láttuk többször, ahogyan az egyik fő riválisunk 3D kamerával – mindenkinek kell, hogy legyen egy - szkennelte az autónkat, a garázsban, és azon kívül is. Az autó teljes szkennelésével csak be kel dugni a gépbe a kamerát, és már ki is adja a formákat.”

„Ezt nem tiltja semmi, mindenkinek vannak kémfotósai a szemközti épület tetején, és a legkisebb részleteket sem hagyjuk ki.”

