Wolff: a kamerák előtt őszintének kell lennem

A mentális egészség témaköre az utóbbi időben a Forma-1-ben is végre elismert beszédtéma lett, ebben pedig nagy szerepet játszott az F1 egyik legfiatalabb, de legnagyobb hatású versenyzője, Lando Norris is, akivel karöltve a McLaren is támogatja a Mind jótékonysági szervezetet.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a Said Business School szervezésében a LinkedIn egyik fórumán beszélt arról, hogy ő hogyan tud kiegyensúlyozott maradni, miközben folyamatosan kamerák kereszttüzét kell állnia.

„Hamar kiderítettem, hogy olyasvalakiként, aki olyan fantasztikus márkákat képvisel, mint a Mercedes vagy a Petronas, őszintének kell lennem” – idézi Wolffot a GPFans. „Amikor olyan emberekkel találkozol, akik úgymond „látható” pozíciót töltenek be, hajlamos vagy azt gondolni, hogy minden rendben van az életükkel, jó kapcsolatok, pénz, siker jellemzi őket. Ilyen általános szabály azonban nincs.”

„Mielőtt csatlakoztam volna a Forma-1-hez, egy igazi mid-life válságon mentem keresztül. Nem tudtam, hogy maradjak-e pénzügyi területen, vagy belekezdjek-e valami másba (az első válásáról nem is beszélve), de egyszer csak a Monacói Nagydíjon találtam magamat, teljesen véletlenül.”

„Akkor úgy gondoltam, hogy mindenki, aki a csapatoknak dolgozik, tökéletes életet él, és most itt vagyunk 20 évvel később, és én is ebben a helyzetben vagyok. Néha meg kell értenünk, hogy nekünk is lehetnek rossz napjaink, heteink, hónapjaink, amikor csak magunkkal kell törődnünk, és rá kell jönnünk, mi tehet minket boldoggá. Ennek a megértése segít abban, hogyan tervezd az életedet.”

„Mint minden ember, nekem is voltak problémáim a mentális egészségemmel, de egy remek csapat van mögöttem, és nem mondhatom azt, hogy ez egy kóros betegség lenne. Ez arról szól, hogy nagyszerű emberekkel dolgozok együtt, akik, ha kicsit magad alá kerülsz, képesek továbbvinni az alakulatot.”

„Ez az időszak nálam tavaly jött el. Beütött a járvány, és nem igazán tudtam, hogy akarok-e maradni a sportban, hogy képes vagyok-e még újat mutatni, hogy vissza akarok-e inkább menni a pénzügyi szektorba.”

„Ezekre a kérdésekre hónapokon át nem kaptam választ, ilyenkor pedig nem is tudja az ember a legjobbját nyújtani. Annak érdekében, hogy megvédjem a csapatot, nekem is figyelnem kell magamra.”

Wolff azt is elárulta, hogy a technikai igazgatói posztból távozó, de a Mercedesnél maradó James Allison is biztosította a támogatásáról, ami szerinte a Mercedesnél uralkodó csapatszellem erősségét bizonyítja.

„Volt, amikor azt mondtam, hogy ma nem tudom a legjobbamat nyújtani, szükségem van egy pár napra. Azt válaszolta James, hogy „amennyit csak akarsz, mert miután visszajöttél szükségünk van a „varázslatodra.” Ha úgy érzed, hogy most nem megy, akkor oké, mi figyelünk addig mindenre.” Ez nagy biztonságérzettel töltött el, és megmutatta, hogy mennyire erős ez a csapat; ha szükséged van egy kis pihenésre, akkor számíthatsz a többiekre is.”