Wolff: a Forma-1-nek időnként meg kell védenie a csapatokat saját maguktól

Az FIA csütörtökön adott ki új technikai direktívát, amelynek értelmében a harmadik kanadai szabadedzéstől kezdve monitozorni fogja az autók pattogásának mértékét, és ha úgy ítéli meg, hogy az túllép egy bizonyos határt, a hasmagasság növelésére kötelezheti a csapatokat.

Ez természetesen a teljesítmény rovására mehet, ugyanakkor Toto Wolff üdvözli a kezdeményezést, mivel arra ösztönzi az istállókat, hogy biztosítsák a probléma kezelését és megvédjék versenyzőiket az esetleges sérülésektől.

„Úgy gondolom, hogy a Forma-1-nek időnként meg kell védenie a csapatokat saját maguktól. Mindenki a teljesítményt hajszolja és ahogy sokaknak nem tetszett a költségplafon bevezetése, vagy bármely olyan szabályozás, amit kontraproduktívnak ítéltek meg a teljesítmény szempontjából, most ugyanígy vannak ezzel is“ - mondta Wolff a Motorsport.com-nak.

„Korábban, amikor szintén ground effect aerodinamikai kialakítású autókkal versenyeztek a sorozatban, szintén jelen volt a pattogás, de ami azt illeti, ezúttal már komoly egészségügyi hatása is van a pilótákra“ - folytatta az osztrák.

„Éppen ezért nem hagyhatjuk rá a problémát a csapatokra, mondván, rajtatok múlik a megítélése. Már most is látható, hogy azok a versenyzők, akik eddig hangosan beszéltek a fájdalmaikról, hirtelen kevésbé beszélnek róla. Ez is azt mutatja, hogy minden csapatot meg kell védeni önmagától“ - magyarázta a Mercedes csapatfőnöke.

Wolff hangsúlyozta, a csapatok felelőssége foglalkozni a kérdéssel, még akkor is, ha most már az FIA által előírt szabályok miatt erre kényszerítve is vannak.

„Ha mindenki meg tudná oldani magától a helyzetet, akkor megtenné, de ez egy olyan terület, amelyről sokan azt gondolják, csak azért kezdett el vele foglalkozni az FIA, mert valakinek előnye származik belőle“ - vélekedett az osztrák.

„Nincs egyetlen olyan versenyző sem, aki ne érezné a delfinezés következtében fellépő fájdalmakat, tehát ez egy egészségügyi kérdés. Úgy látom, az FIA erős és megteszi a szükséges lépéseket.“

„Őszintének kell lennünk magunkhoz, mert olyan autókat próbálunk bevezetni, amelyekkel könnyű előzni és látványos show-t csinálhatunk velük, de jelenleg biztonsági kockázatot jelentenek a versenyzők számára“ - zárta Wolff.

