A Mercedes maximálisan igazat ad Hamiltonnak

A Forma-1 mezőnyét is sokkolta az a forma-2-es baleset szombaton, amelynek következtében a francia Anthoine Hubert, a Renault utánpótlás-programjában versenyző pilóta életét vesztette. Azóta szinte mindenki lerótta valamilyen módon a tiszteletét előtte, például, ahogy ilyenkor szokás a Forma-1, illetve most a Forma-2 és 3 mezőnye is sorfalat álltak ma reggel a spa-i pálya célegyenesében.

Az egyik legnagyobb figyelmet Lewis Hamilton megemlékezése kapta. A Mercedes brit pilótája éppen a Fox Sportsnak adott interjút, amikor a kivetítőn látta az incidenst, és pár másodperc teketóriázás után be is rekesztette az interjút. Később Instagramra arról írt üzenetet, hogy az emberek sokszor alulértékelik, mekkora kockázatot vállalnak ők minden alkalommal, amikor beülnek egy versenyautóba. A verseny után ezekkel a mondatokkal Toto Wolff csapatfőnököt is szembesítették, ő pedig így válaszolt:

„Szerintem olyasvalakinek, aki még sosem ült olyan versenyautóban, amely ekkora sebességet képes megütni, nehéz átéreznie ezt a dolgot. Akár a kisebb formulákban, az F1-ben, a GT, vagy a prototípusok versenyében... Ez az egész gladiátorok sportja. Az egész a bátorságról, a képességekről, a kockázatkészségről szól. De ezt egy kamera lencséjén keresztül sosem lehet igazán átadni.”

„Nagyon szerencsések voltunk, mert sok éve nem történt ehhez hasonló baleset, és emiatt talán el is felejtődött, milyen veszélyes üzem ez. Ezt akarta szerintem Lewis kifejezni, és én teljesen együtt érzek vele. Ha 260-270 km/h-val száguldasz az Eau Rouge felé, ami onnan lentről egy derékszögű kanyarnak tűnik, majd fékezés nélkül száguldasz át rajta, na, az ilyeneket, hogy hogyan csinálják ezek a srácok, képtelenség felfogni. És ez, mint tegnap is, könnyen végződhet tragikusan.”

