Wolff a fordított rajtrácsról: az F1 „nem egy valóságshow”

Az F1 az év korábbi részében komolyan szorgalmazta, hogy vezessék be a fordított rajtrácsos sprintversenyeket bizonyos futamokon az időmérők helyett, a Mercedes viszont nem egyezett bele ebbe, így a terveket elvetették.

A monzai izgalmas futam után, amelyen az élmenők gondba kerültek, és Pierre Gasly hatalmas meglepetésre futamgyőztes lett, az F1 most ismét elővenné az ötletet 2021-re. A megváltozott irányítási struktúra miatt már nem lenne szükség az egyhangú szavazásra, így a Mercedes vétója nem jelentené a végállomást.

Amikor megkérdezték tőle, hogy változott-e a véleménye, Wolff kifejtette, hogy miért ellenzi az ötletet. Szerinte a Forma–1 DNS-ével mennének szembe, és túl sok felborult eredményt láthatnánk.

„Nem hiszem, hogy változtatni kéne bárminek is a formátumán” – kezdte Wolff. „Láthattunk olyan versenysorozatokat, ahol megpróbáltak változtatni a formátumon; a NASCAR jut most eszembe, de szerintem nem kéne szórakozni ilyenekkel.”

„Ez nem azért van, mert elfogult vagyok a Mercedesszel. Épp ellenkezőleg, én szeretem a variálást és kiszámíthatatlanságot, és lesznek nagyon eltérő versenyek, mint amilyen a monzai is volt.”

„Senki sem akar viszont olyan győztest, aki a fordított rajtrács révén nyert csak. Nem hinném, hogy ilyen eltorzult eredményeket kéne alkotnunk, csak azért, mert szerintünk másnak kéne lennie a sorrendnek.”

„Ez egy teljesítményalapú rendszer, ahol a legjobb ember és a legjobb gép nyer, és ez nem a WWE, ahol teljesen véletlenszerű a végkimenetel” – utalt Wolff a pankrációra. „Ha random eredményt akarunk, akkor csináljunk belőle egy műsort.”

„A sport elsődleges DNS-e az, hogy sport és csak utána szórakoztató platform. Ez nem egy show. Nem egy valóságshow, nem egy Big Brother, és nem hinném, hogy ilyen irányba kellene mennünk.”

Az új Concorde-szerződés szerint már elég lesz a minősített többség is egy-egy szabályváltozás elfogadásához, vagyis a tízből nyolc csapat beleegyezése is elegendő lenne. Az F1 motorsport-igazgatója, Ross Brawn a hét elején elmondta, hogy a sorozat „továbbra is kiértékeli az új formátumokat, a cél pedig az, hogy javítsák a show-t, de megtartsák a Forma–1 DNS-ét”.

Amennyiben esetleg elfogadnák a javaslatot, a formátumot csak bizonyos helyszíneken láthatnánk 2021-ben, és nem válna állandó változtatássá.

