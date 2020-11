Wolff: A Ferrari fel fogja áldozni 2021-et!

Bár az eredeti terv szerint már 2021-ben érkeztek volna az új technikai szabályok, azonban a koronavírus-járvány jelentős hatással volt a Forma-1-re is, emiatt az új technikai szabályokra egészen 2022-ig várnunk kell.

Így viszont a várakozások szerint jövőre is nagyon hasonlóak lesznek az erőviszonyok az ideiekhez, tehát a Mercedes lehet a legerősebb csapat, akik idén is az eddigi 13 futamból 11-et be tudtak húzni – Hamiltonon és Bottason kívül csak Verstappen és Gasly tudott begyűjteni egy-egy sikert.

Még több F1 hír: A Williams csapatfőnöke is kihagyja a Török Nagydíjat, elkapta a koronavírust

A Red Bull-pilóta Max Verstappen is azt nyilatkozta, hogy a 2021-es év csak a 2020-as „meghosszabbítása” lesz, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff pedig arról nyilatkozott az osztrák ORF-nek, hogy számos csapat már 2022-re fog koncentrálni 2021 helyett.

Mint ismeretes, a csapatoknak 2 fejlesztési zsetonjuk áll rendelkezésre a 2021-es szezonra, amelynek a várakozások szerint a két nyertese a Racing Point (jövőre már Aston Martin) és az AlphaTauri lesz, hiszen ezen istállók átvehetik a Mercedes és a Red Bull egyes 2020-as alkatrészeit, miközben a két zsetonjuk is megmarad.

„Nem gondolom, hogy az erőviszonyok megváltoznának 2021-ben. A Ferrari például fel fogja áldozni 2021-et, hogy minden fejlesztési erejüket 2022-re koncentrálják. Számunkra nehezebb lesz megtalálni a kompromisszumot a 2021-es és a 2022-es autó között” – mondta Wolff.

Norris szerint egyszerű, hogyan lehetne élvezetesebb a Forma-1…

Az F1 2020 speciális kiadást szentelt a legendás hétszeres világbajnoknak, Michael Schumachernek, aki Spában, a Jordan 191-es autóval mutatkozott be a Forma-1-ben. Egy kör a legendás aszfaltcsíkon, a legendás autóval.