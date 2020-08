Wolff a bizarr győzelem után: "Mindig meg kell ünnepelned a győzelmet"

A Brit Nagydíjon sokáig úgy tűnt, hogy semmi esélye nincs a többi kilenc csapatnak a Mercedes ellen, azonban a gumiproblémák közbeszóltak: Bottas pár körrel a leintés előtt defektet kapott, Hamiltonnak pedig az utolsó körre fogytak el igazán az abroncsai: defektes gumival ért célba a brit.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke a leintés után a brit Channel 4-nak nyilatkozott, és azzal kapcsolatban, hogy mekkora szerencséje volt Hamiltonnak, így válaszolt:

„Láthattátok, hogy mindkét autónk extrém balszerencsés volt annak kapcsán, hogy mikor kaptak defektet: a kör háromnegyedét teljesíteniük kellett a defekt után. Ha jól tudom, ezzel ellentétben Sainz közvetlenül a bokszbejárat előtt kapott defektet.”

„Tehát pechesek voltunk. Ez egy keserédes eredmény, nyilvánvalóan nagyon örülünk annak, hogy Lewis meg tudta nyerni a hazai nagydíját, Valtteri viszont ezzel nagyot esett hátra az egyéni bajnokságban. És gyűjthettünk volna rengeteg konstruktőri pontot – bár ez végül sikerült is.”

A Pirelli a 70. Évforduló Nagydíjára egy fokozattal lágyabb gumikat fog hozni. Wolfftól megkérdezték, tárgyalnak-e ennek a tervnek a megváltoztatásáról.

„Nem, szerintem azzal kell versenyeznünk, ami a rendelkezésünkre áll, és már hosszú ideje volt, hogy kiválasztottuk ezeket a keverékeket. És sokkal melegebb lesz az idő. Ez pedig egy kicsit az Achilles-sarkunk. Tehát arra számítok, hogy a következő hétvégénk nehezebb lesz.”

Mi történt az utolsó körben?

„Lewis hirtelen ugyanazt kezdte el mondani, mint korábban Valtteri, vagyis hogy valami történik a bal első gumijával. Azt gondoltuk, nem lehet, hogy ugyanaz történjen. Valtterinek majdnem egy teljes kört meg kellett tennie, amikor Lewis jelentette, hogy defektje van. Reméltem, hogy ekkor már közel lesz a célhoz, de még messze volt. De végül csak sikerült neki a győzelem.”

Mit mondott Bono?

„Nem emlékszem, hogy mit mondott, mert mindannyian ordítottunk a rádión keresztül, hogy biztosra menjünk, nem maradt törmelék a pályán, és hogy nem megy le a pályáról. Tehát egyszerre kellett figyelnie a gumikra, és eközben meg kellett tartania a vezetést.”

„Nem akarom hibáztatni a Pirellit. Fogalmunk sincs, hogy maradt-e törmelék a pályán azután, hogy Raikkönen elhagyta az első szárnyának egy részét.”

The punctured tyre of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 1st position, in Parc Ferme

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images