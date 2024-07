Wolff: 70 százalékban a csapat hibája, hogy Russell autójából kifogyott az üzemanyag

Kifejezetten gyengén sikerült a Mercedes időmérője a Magyar Nagydíjon azok után, hogy az elmúlt két futamon a gyári csapat pilóti végeztek az élen a futamokon. George Russell ráadásul ismét egy Q1-es kiesésen van túl, ami finoman szólva sem hízelgő rá nézve.

A fiatal brit azonban nem egészen tehet az idő előtti búcsúról, hiszen a Mercedes nem töltött elég üzemanyagot az autójába, emiatt az utolsó mért körét félbe kellett szakítania. Wolff azonban elárulta, hogy maga a brit sem egészen tartotta magát a megbeszéltekhez.

„Itt szó szerint mindenki alulteljesített” – vélekedett a saját, illetve a csapata teljesítményéről Wolff a Magyar Nagydíj időmérője után. „Egy autót elveszíteni a Q1-ben egyszerűen nem fér bele. A pilóta-csapat kombinációnak nem szabadna ezt megengednie.”

„Az igazság az, hogy egy gyors, lassú, gyors üzemanyagtervvel készültünk, és úgy döntött (Russell), hogy három gyors kört tesz meg. De összességében azt hiszem, 70%-ban a csapat hibája, hogy nem tankolt egy körrel többet.”

Ebből is látszik, hogy a Forma-1-ben minden ezredmásodpercért megküzdenek a csapatok, így a Mercedes egy hajszálnyival sem akar több üzemanyagot az autójában tudni, mint amennyit szükséges. Erre most ráfizettek, de máskor akár pole-t is érhet ez a taktika.

