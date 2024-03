Wolff: 2026-ra „újra kell gondolni” a csapatok közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat

A McLaren ügyvezetője, Zak Brown régóta hangosan kampányol azért, hogy az F1 gondolja át a más csapatoktól vásárolható alkatrészekre és a csapatok közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat 2026-ra, miközben nagyon nem tetszik neki, amit a Red Bull és az RB csinál.

Wolff, kinek csapata motorokkal, váltókkal és felfüggesztéssel látja el az Aston Martint és a Williamst, szintén amondó, hogy talán itt az ideje megvizsgálni, mi lenne a legjobb a sorozat számára ezen a téren. Szerinte kritikus lenne megtalálni azt az utat, amely segíteni tud a külső segítségre szoruló kisebb csapatoknak, de a teljesen független és gyári alakulatoknak is.

„Mind a tíz csapatnak elégedettnek kell lennie a helyzettel, szóval nem zárjuk ki a kicsiket, akiknek szükségük van ilyesféle együttműködésre. És ott vannak azok is, akik a tulajdonlás szempontjából testvércsapatnak számítanak, a nagyok, akik teljesen függetlenek, mint a McLaren, és mi is, akik több csapattal is együttműködünk. 2026-ban viszont az egészet újra lehetne gondolni.”

Wolff szerint az ügyfélkapcsolatok teljes beszüntetése rossz hír lenne a csapatának pénzügyileg, de az erősebb szabályok mégis jobbat tennének a sportnak. „Én itt a saját üzletünkről beszélek, mert sok pénzt keresünk azzal, hogy alkatrészeket biztosítunk másoknak. Felfüggesztést adunk el az Aston Martinnak és a Williamsnek, váltókat és aerodinamikai szolgáltatásokat is. Ez pedig elég sokat hozzátesz a profithoz.”

„Engem azonban az sem zavarna, ha mindez eltűnne, és mindnyájan független konstruktőrök lennénk, mert akkor be lehet fejezni ezt a sok vitát.” Wolff még hozzátette, hogy a csapatok közötti szövetségek és azon belül is főként a közös tulajdonlás beszüntetésével meg tudnának szabadulni azoktól a helyzetektől is, amikor bizonyos istállók ugyanúgy szavaznak egyes kérdésekben, ellehetetlenítve bizonyos szabálymódosításokat.

„Ahogy Zak is említette, ha egyvalaki vagy egy kisebb csoport hozza az összes döntést két csapat számára, akkor az mit jelent a sport igazságos kormányzására nézve? Két szavazatod van a tízből, ami máris 20 százalékot jelent. És senki más nem rendelkezik ezzel” – utalt ezzel természetesen a Red Bull kezében lévő két alakulatra Wolff.

„Tudom, hogy mások azzal érvelnek, hogy »igen, nos, a Williams meg úgy szavaz, ahogy ti«. De nézzék meg a statisztikákat, mert nem ez a helyzet, a karosszériával kapcsolatos dolgokban pedig pláne nem. Az AlphaTauri és a Red Bull esetében viszont egyszer sem láttam, hogy eltérően szavaztak volna, mivel vélhetően egyetlen ember mondja meg, mi lesz a döntés.”

A sok egyéb beszédtáma mellett azért talán nem árt a pályán zajló dolgokra is odafigyelni: a szimulációk szerint például izgalmas nyitóhétvége vár ránk.