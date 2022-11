Wolff: 10 hónappal le vagyunk maradva a Red Bull mögött, de…

A Mercedes továbbra is azért küzd a 2022-es Forma-1-es szezonban, hogy legalább egy futamgyőzelmet szerezzenek, miután a W13 messze nem sikerült olyan jól, mint bármelyik elődje a hibrid éra kezdete óta.

A nehéz szezonkezdet után a Mercedes még hitt abban, hogy miután képesek lesznek megszüntetni az autójuk pattoságát és delfinezését, az megmutathatja majd a szélcsatornában kapott „elképesztő” adatok szerinti tempóját. Erre azonban végül sosem került sor, miután a pályán a valóság merőben eltért a csapat eredeti számításaitól.

Mike Elliott technikai igazgató azóta elismerte, hogy vissza tudják vezetni egyetlen egy döntésre azt, hogy miért siklott ki ennyire a szezonjuk, Toto Wolff azonban továbbra sem bízik abban, hogy a hiba kijavítása után azonnal visszatérnek majd az élre.

„Ebben egyáltalán nem lehetek biztos” – mondta Wolff többek között a Motorsport.com-nak arra a kérdésre, hogy miután megtalálták a helyes fejlesztési irányt, jövőre ismét harcolhatnak-e a bajnoki címért.

„Én mindig félig üresnek látom a poharat. Semmi nem ad okot arra, hogy pozitív legyek, miután éppen most láttam, ahogyan egy másik csapat sorozatban 9 győzelmet szerez. Nem ünnepelhetünk egy második és egy negyedik hely után. Nagyon nagy utat kell még megtennünk.”

„Lesz egy telünk arra, hogy fejlődjünk. Szerintem jól haladunk az új autóval, és fontosabb dolgokat találtunk, mint pár extra pontnyi leszorítóerő.”

Wolff azt is hozzátette, hogy ahogyan a Mercedes is alapozhatott a 2014-es szabályváltozások utáni első évben aratott sikereire, úgy a Red Bull is képes lesz erre, de kifejezetten a 2023-as szezon helyett szerinte a Mercedesnek hosszabb távban kell gondolkodnia ahhoz, hogy újra sikeresek legyenek.

„Egyértelmű, hogy előnyben lesznek a szezonok közötti átmenet miatt, de hiszünk abban, hogy már tudjuk, miért alakult ki ekkora különbség a két autó között. Képesek lehetnek arra, hogy megtartsák a 2022-es autójuk jó tulajdonságait, miközben mi 10 hónapot veszítettünk a fejlesztési versenyben, mert nem tudtunk rájönni, hogy mi a probléma az autóval. Nagy feladat előtt állunk, de a pilótákkal és a csapattal együtt mi hosszútávra tervezünk.”