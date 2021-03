Williams: stabil léptekkel előre? – szezonelőzetes #1

A Williams kilátásairól tökéletesen ellentétes hangvételben lehet ma írni, mint egy évvel ezelőtt, hiszen számos téren történt változtatás, amelynek az eredményei talán még nem látványosak, azonban hamarosan azzá válhatnak. 2020-ban ugyanis tulajdonosváltáson ment át a grove-i istálló, amelynek komoly következményei lehetnek.

Mint ismeretes, egészen a tavalyi évig a Williams család kezében volt az istálló, azonban hiába kezdték jól a hibrid-érát, folyamatosan egyre hátrébb csúsztak, 2018 óta pedig képtelenek ellépni a sereghajtó pozícióból. A brit alakulat történetének talán legsötétebb pontja az volt, amikor a 2019-es szezon előtti tesztekre nem készült el a kocsijuk, és az egész év folyamán óriási lemaradásban voltak a többiekhez képest.

Lemaradás Helyezés 2018 3,606% (10.hely) 7 pont (10. hely) 2019 4,302% (10. hely) 1 pont (10. hely) 2020 2,850% (9. hely) 0 pont (10. hely)

És bár a fenti táblázatból is látszik, hogy pontok tekintetében a 2020-as év volt a mélypont, a teljesítmény terén mégsem ez a helyzet: míg 2019-ben egyszer sem tudott Q2-be jutni a Williamsszel Robert Kubica vagy George Russell, addig tavaly a fiatal tehetség gyakori vendég volt a kvalifikáció legjobb 15-je között. Mindez a szuperidőkön is látszik: közel 1,5 százalékkal kerültek közelebb a mezőny leggyorsabbjához – persze, volt honnan fejlődni, de ez akkor is szép eredmény.

A versenyeken végül nem jött össze a pontszerzés, hiába voltak ehhez többször is közel: Russell egyszer, Latifi pedig háromszor végzett a 11. pozícióban, az Emilia Romagna Nagydíjon pedig könnyen elképzelhető, hogy meglehetett volna a pontszerzés, ha Russell nem vét óriási hibát és rakja falba a kocsiját a safety car mögött – emiatt a mercedeses beugrásig kellett várnia az első F1-es pontszerzésére.

Ahogy említettem, a Williams tulajdonosváltáson ment keresztül: az amerikai befektetési társaság, a Dorilton Capital kezébe került az ikonikus csapat, akik minden gesztusukkal azt támasztják alá, hogy hosszú távra terveznek az F1-ben. Számos infrastrukturális beruházást hajtottak végre, új gépeket vásároltak és több mint 100 millió fontos tőkeinjekciót hajtottak végre.

A csapat vezetése is átalakult: Claire Williams távozott a megbízott csapatfőnöki pozícióból, a helyére Simon Roberts érkezett, míg a vezérigazgató a WRC-ben több világbajnoki címet is szerző Jost Capito lesz, akitől többen is azt várják, hogy a Forma-1-ben is sikeres lesz majd.

Technikai téren is pozitív változások várhatóak: 2022-től a korszerűtlen, nehéz Williams-váltót a Mercedes váltójára fogják cserélni, a csapat együttműködése pedig szorosabbá fog válni az őket eddig csak motorokkal ellátó csapattal. Érdekes lesz látni azt is, milyen hatással lesz az erősorrendre a motorfejlesztések befagyasztása és a teljesítményének a 2 százalékon belülre hozása, hiszen a Mercedes-motor használata eddig kifejezetten előnyös volt a Williamsnek.

És bár 2025 végéig írt alá a Williams a Mercedesszel a motorok kapcsán, az olasz médiában már arról lehetett olvasni, hogy a grove-i istálló az Alpine motorpartnerévé és juniorcsapatává válhat, míg a BBC Sport szerint a Volkswagen-csoport kezdett el puhatolózni a Williamsnél a McLaren és a Red Bull mellett egy esetleges, 2025-tól induló partnerség kapcsán.

