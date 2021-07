Williams: Sok a hasonlóság Russell és a fiatal Räikkönen között!

A Williams csapatfőnöke, Jost Capito úgy gondolja, vannak hasonlóságok Kimi Räikkönen és George Russell között. Capito 1996 és 2001 között a Sauber ügyvezető igazgatója volt, tehát közelről figyelhette 2007 Forma-1-es világbajnokának első F1-es szezonját.

Capito a Beyond the Grid podcastben beszélt erről, és elmondta, érezte, hogy meg kell tartaniuk a finn pilótát:

„Sok dolgot látok George-ban abból, amit Kimiben láttam. Briliánsan vezetnek. Az első pillanattól kezdve hittem Kimiben. Amikor először jött Hinwilbe, a szemébe néztem, és tudtam, hogy ő az a srác, akit meg kell tartanunk.”

„Egyértelmű volt számomra, hogy Kimiből egy kivételes versenyző lesz, ezt már az elejétől fogva éreztem” – tette hozzá a Williams nemrégiben kinevezett csapatfőnöke.

Az osztrák versenyhétvégén pedig Capito azt is elmondta, hogy kicsit más helyzetben ismerte meg Russellt, akit nagyon nagyra tart.

„Kimihez képest különbség, hogy ez már George harmadik Forma-1-es szezonja, Kimit pedig az első szezonjában ismertem meg – tehát ez mindenképp különbséget jelent. Még mindig le vagyok nyűgözve George-tól. Bár magasak voltak az elvárások, főleg a tavalyi év után, de szerintem teljes mértékben megfelel az elvárásoknak.”

„Bár sok minden zajlik körülötte, többek között az is kérdéses, hogy hol fog versenyezni jövőre, lenyűgöző, hogy mennyire lazán tudja kezelni a dolgokat, és hogy mennyire nem érinti meg őt a jelenlegi helyzete.”

„Nagyon fókuszált, jól dolgozik együtt az istállóval. Az is impresszív, hogy hogyan dolgozik a csapattal, és hogyan motiválja a többieket. Minden kedden van egy hívásunk, amikor megbeszéljük, mi történt az előző hétvégén, kedden pedig George is becsatlakozott – időt szán arra, hogy a csapattal legyen.”

„A gyárba és az edzőterembe is gyakran ellátogat, közel áll a csapathoz, szerintem ez is az erősségei közé tartozik. Az összes csapattag imádja George-ot, és keményen is dolgoznak érte” – idézte Capitót a RacingNews365.

