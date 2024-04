Williams: „Olyan ez, mintha biciklizés közben próbálnád megjavítani a defektes gumid”

A grove-i alakulat modernizálást hajt végre a gyári infrastruktúrája terén, miközben a munkafolyamatokat is optimalizálják, hiszen a tulajdonosuk, a Dorilton szeretne fentebb lépni a mezőnyben. James Vowles csapatfőnök és Pat Fry technológiai vezető is világossá tették korábban, hogy az alakulat lemaradásban van a többiekkel szemben, és elmondták, hogy az idei autójuk is rendkívül későn készült el.

A tartalék monocoque hiánya, ami ahhoz vezetett, hogy Logan Sargeant nem indulhatott az Ausztrál Nagydíjon, szintén egyértelmű jele volt annak, hogy a csapatnak javulnia kell. Robson viszont elismerte, hogy a változtatások véghez vitele rendkívül nehéz, hiszen közben a versenyprogramot is futtatniuk kell.

„Továbbra is rengeteg minden történik. Kicsit olyan ez, mintha biciklizés közben próbálnád megjavítani a defektes gumid. Nagyon nehéz időt elvenni a programtól csak azért, hogy mindenkinek legyen lehetősége alkalmazkodni az új munkamódszerekhez.”

„Szóval nem könnyű, de csináljuk. Rengeteg a tennivaló, ez világos. Már így is sok mindent csináltunk, kezdve az eszközök és a szoftverek javításával. Aztán mindenkinek meg kell értenie, hogy mindez miket tesz lehetővé, és hogy miként lehet a legtöbbet kihozni azokból az eszközökből.”

Robson azt is elmondta a Motorsport.com-nak, hogy Vowlesnak és Frynak teljesen igaza volt, amikor nyilvánosan beismerték, hogy gondok vannak a csapatnál. Ugyanakkor arra is tett utalást, hogy más istállóknál is lehetnek problémák, csak azok nem ennyire egyértelműek, mint az ő esetükben.

„Szerintem már régóta tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindig a leghatékonyabb módon végezzük a feladatainkat. Ettől függetlenül az embereknek komolyan össze kell dolgozniuk ahhoz, hogy minden összeálljon. Nagyon érdekes lenne tudni, hol áll a többi csapat. Biztos vagyok, hogy a legjobbak egészen másképp csinálják, mint mi. Azt viszont nem tudom, hogy mindenki más is.”

„A nagy különbséget nálunk az jelenti, hogy Pat és James őszinte volt az egész dolog kapcsán. Régóta tisztában vagyunk már a helyzettel, de rendkívül nehéz invesztálni a folyamatokba, miközben az autódba is nehezen tudsz invesztálni. Ez persze pár évvel ezelőtt volt, hiszen már megvannak a forrásaink. James és Pat révén pedig tudjuk, hová kell eljutnunk. Remélhetőleg tehát hamar eljuthatunk oda, ahol lennünk kell.”

Robson végül még elmondta, hogy a csapatuk igenis előrelépett, ami meg fog majd mutatkozni a pályán nyújtott teljesítményükben is, csak talán kicsivel később. „Nagyon más, mint négy-öt évvel ezelőtt. Rendkívül izgalmas, és biztosan megmutatkozik majd a teljesítmény terén. Minden sokkal jobb lesz, csak kár, hogy nem tudunk egyet csettinteni és azonnal megoldani mindent. A lényeg tehát, hogy még egy kicsikét kitartsunk.”

