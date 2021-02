Williams: nem tudom nézni a Forma-1-et, túl fájdalmas

Claire Williamsnek helyettes csapatfőnökként le kellett vezényelnie az apja nevét viselő csapat eladását a 2020-as szezonban, miután az 2019-ben rekord nagyságú, 13 millió fontos veszteséget könyvelt el.

A csapat áruba bocsájtásával fennállt annak a veszélye is, hogy az ikonikus név eltűnik a Forma-1-ből, de az új tulajdonos, a Dorilton Capital azt megtartotta, és meg is fogják tartani. Az elköteleződésük legutóbb abban nyilvánult meg, hogy leszerződtették tanácsadónak 2009 Forma-1-es világbajnokát, Jenson Buttont.

A Dorilton érkezése után Claire maradhatott volna a Williams csapatfőnöke, azonban a család úgy döntött, hogy teljes mértékben kivonulnak a Forma-1-ből. Claire elárulta, hogy azóta sem tudott Forma-1-et nézni.

„Egyáltalán nem néztem még. Nagyon fájdalmas ez még” – mondta Claire a The Spectatornek adott interjújában, számolt be a Racingnews. „Nagyon boldog vagyok, hogy az új tulajdonosok meg akarják tartani a nevet, hogy a csapatot még mindig Williamsnek hívják, de ezt még nagyon nehéznek találom.”

„Szívszorító lenne még most bekapcsolni a Tv-t, de ez kicsit furcsa is. Azokat az embereket látnám, akikkel éveken át dolgoztam, és mostanában nem is láttam őket. Kicsit olyan ez, mint egy gyász, mert az életük egy részét velük töltöttem, és már többet nem is fogok velük találkozni, és nem akarom a TV-n keresztül nézni őket.”

„Mindenkinek a legjobbakat kívánom, és reménykedek abban, hogy vissza fognak térni oda, ahol megérdemlik, hogy legyenek, mert mindenki nagyon keményen dolgozik, de most még ezt nem tudom nézni, ez talán kicsit nevetséges is.”

Williams azonban örül annak, hogy végre volt most ideje a családjára:

„Azt mondtam korábban, hogy legalább egy évet akarok a sport nélkül eltölteni, és szerencsés vagyok, hogy ezt megtehettem, hogy egy kicsit ismét családanya lehessek.”

