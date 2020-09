Williams: Nem ennek a pár évnek kellene definiálnia minket…

A Forma-1 ikonikus csapatát, a Williamst Sir Frank Williams alapította a partnerével, Sir Patrick Headdel. A tradícionális brit istálló az utóbbi években nem szerepelt annyira jól, mint egykoron, nemrégiben pedig új kezekbe is került a grove-i alakulat.

A monzai hétvége volt az utolsó, amelyen még a csapat tagjaként szerepelt Frank Williams és a megbízott csapatfőnök Claire Williams. Utóbbi az F1.com-nak mesélt a döntésről és arról, hogy édesanyja is nagyon komoly szerepet játszott az istálló életében.

„A sportban töltött négy évtizedünk során mindig is a csapat volt nekünk az első. A csapat mindig is a szívünkben volt és a család középpontjában. Tehát mindig is a csapat volt számunkra a legfontosabb, éppen ezért bizonyos szempontból relatíve könnyű volt meghozni ezt a döntést, hiszen biztosra akartunk menni, hogy az istálló előtt erős jövő áll és a siker felé haladnak.”

A Williams egy befektetési vállalat, a Dorilton Capital tulajdonába került, Claire pedig biztos abban, hogy jó kézbe került az ikonikus csapat.

„Az új tulajdonosok nagyon szenvedélyesen szeretik a csapatot. Bizonyosan rendelkeznek a pénzügyi erővel, amire a csapatnak szüksége van ahhoz, hogy újra a mezőny elején legyenek, és a családunk is ezt akarja látni. Úgy érzem, sikerült megvédenünk az alkalmazottjainkat, megvédtük a nevünket a Forma-1-ben, és jó döntést hoztunk.”

„A Williams-család kivételes örökséget hagy a sportban. Amit Frank elért Patrick Headdel az oldalán egészen elképesztő. Édesapám a semmiből érkezett meg a Forma-1-be. Semmije nem volt az álmán kívül, és létrehozta azt a csapatot, amelyet világszerte rengetegen imádnak.”

„Talán úgy távozunk, hogy nem ezek voltak a legjobb éveink a sportban, de nem ennek a pár évnek kellene definiálnia minket. 16 világbajnoki címet nyertünk, 7 versenyzőt tettünk F1-es világbajnokká, a Forma-1 versenyeinek több mint 10 százalékán mi nyertünk, ez pedig egy csodálatos hagyaték, amelyre rendkívül büszkék vagyunk”- folytatta a korábbi megbízott csapatfőnök.

Claire Williams, Williams Deputy Team Principal with her father Sir Frank Williams, Team Principal Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ezután Claire Williams kitért arra is, hogy édesanyja, Ginny mennyire nagy szerepet töltött be a csapat létrejöttében – Frank felesége 2013-ban hunyt el, és központi szerepet játszott azzal, hogy a saját pénzét tette a csapatba és mindent egyben tartott, amikor Frank balesetet szenvedett.

„Valószínűleg sokan nem tudják, hogy mennyire fontos szerepet töltött be édesanyám a Williamsnél. Ha a kezdeteknél nem segít a pénzével, akkor édesapám sosem valósította volna meg az álmát és a csapat sem érte volna el, amit végül elért. Mindig ott volt a színfalak mögött.”

„Édesanyám mindig azt mondta, hogy a Williams legnagyobb szurkolója és ez így is volt. Ahogy a családunk többi tagja, úgy őt is nagyon érdekelte, hogy mi történik a csapattal. Amikor meghalt, készítettünk egy logót, amellyel előtte tisztelgünk – ezt fel is raktuk az autónkra. A motorhome-unkban is vannak fent róla képek. Ő is hihetetlen örökséget hagy ebben a sportban.”

