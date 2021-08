Williams: Kétségtelen, hogy Russell világbajnok lesz!

George Russell a Magyar Nagydíjon szerezte meg az első williamses pontjait, hiszen a kilencedik helyen futott be, Vettel kizárása miatt pedig a nyolcadik pozícióba csúszott előre.

Azt viszont még nem tudni, hogy Russell a negyedik F1-es szezonját is a Williamsnél fogja-e tölteni, hiszen a hírek szerint jó esélye van a Lewis Hamilton melletti, 2022-es Mercedes-ülésre, Toto Wolff pedig azt mondta, hogy a nyári szünetben kezdik meg a tárgyalásokat Russell-lel vagy Bottasszal.

A Williams csapatfőnökét, Jost Capitót pedig arról kérdezte meg a GPFans, hogy szerinte megvan-e minden szükséges dolog Russellben ahhoz, hogy világbajnokká váljon az F1-ben.

„Igen, abszolút hiszek ebben. A világbajnokok mindnyájan nagyon különbözőek, de George minden olyan tulajdonságot megmutat, amivel egy modern pilótának rendelkeznie kell ahhoz, hogy a csúcsra jusson, és kétségtelen, hogy világbajnok lesz. Ebben egy másodpercig sem kételkedem.”

„Természetesen már akkor is tudtam, hogy egy jó versenyzőről van szó, mielőtt a Williamshez igazoltam, de azóta több területen is sikerült lenyűgöznie George-nak. Nemcsak a tehetsége, hanem a profizmusa is lenyűgöző, valamint jól ki-be tudja kapcsolni a koncentrációját.”

„Nagyon kiegyensúlyozott, elképesztően tehetséges, emellett nagyon keményen dolgozik. Ő is tudja, hogy a tehetség önmagában nem elég. A gondolkodásmódja is tetszik, ahogy az is, hogy hogyan beszél a médiával, ez pedig lenyűgöző, tekintve, hogy 23 éves” – mondta Capito.

