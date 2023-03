Williams: „kellemes meglepetés” az erős 2023-as F1-es szezonkezdet

A Williams a mezőny leglassabb autójával 5 éven belül negyedjére is a 10. helyen végzett 2022-ben a konstruktőri bajnokságban, így a csapat a bahreini előszezoni tesztre is szinte elvárások nélkül utazott.

Alex Albon úgy érezte, hogy 2023-ban is a leglassabbak lesznek, és egyedül abban reménykedett, hogy közelebb kerülnek a középmezőnyhöz, ehhez képest már az év első versenyén pontot szerzett, és egy kicsit összeszedettebb hétvégével ez Dzsiddában is sikerülhetett volna a Williamsnek.

Minden bizonnyal a Williams így is a tabella végén lesz majd a szezon végére, de a csapatot is meglepte, hogy mennyire jó tempóval kezdték az évet, különösen azután, hogy FX Demaison és David Wheater távozása után december óta technikai igazagató és aerodinamikai vezető nélkül dolgozott a csapat.

„A teszt után továbbra is azt gondoltuk, hogy jobbak vagyunk, mint tavaly, de a miénk a leglassabb autó. Ehhez képest kellemes meglepetés volt a Bahreinben mutatott tempónk” – nyilatkozta Robson a Motorsport.com kérdésére.

„A mezőny azonban nem csak nagyon szoros, állandóan hullámzik is, edzésről edzésre, vagy akár az időmérő alatt azonos autóval is óriási különbségek alakulhatnak ki a csapattársak között. Ennek ellenére nem panaszkodunk, és reméljük, hogy ez még sokáig így is lesz.”

„Egyértelmű, hogy a W44 igen gyenge volt az előző szezon elején, és sikerült javítanunk rajta az év közben. Úgy tűnik, idén is sikerült megtennünk egy fontos lépést, de persze még csak két versenyen voltunk, és valószínűleg lesznek olyan futamok, ahol ez a fejlődés kevésbé lesz egyértelmű.”