Williams: Idén nem késünk el Barcelonából

Tavaly problémásan indult a Williams szezonja, ugyanis nem készültek el a barcelonai tesztek kezdetére, és a teszteken, illetve a szezon során is egyértelműen ők voltak a leglassabbak a Forma-1 mezőnyében.

Azonban a struktúra és a folyamatok megváltoztatása után a csapat magabiztos azt illetően, hogy sikerült elérniük a „kemény célokat”, és idén ők is el tudják kezdeni a tesztelést Barcelonában, már az első napon.

Erről a csapatfőnök, Claire Williams beszélt szerdán Tel Avivban, azon az eseményen, amelyen bejelentették, hogy Roy Nissany a tesztpilótájuk lesz.

„Nagyon kemény célokat tűztünk ki magunknak a téli időszakra, főleg az aerodinamika és a teljesítményjavulás terén, és persze a mechanikai problémák is ezek közé tartoznak. Ezeken a területeken pedig jól is haladunk.”

„Nyilvánvalóan a kulcsfontosságú cél az volt, hogy időben megérkezzünk a tesztekre, amikor zöldre váltanak a lámpák, vagy még annál is korábban. És teljes mértékben magabiztos vagyok azt illetően, hogy ez sikerülni is fog.”

Williams elmondta, az egyik kulcsfontosságú különbség a 2019-re és a 2020-ra való felkészülésük között az, hogy most a legtöbb töréstesztjük már elsőre sikerült.

„Elég hosszú időt hagytunk magunknak, hogy biztosra menjünk, hiába sikerülne valami félre, akkor is elég időnk maradjon az előkészületekre. A siker első jelei azok voltak, hogy a legtöbb törésteszt már elsőre sikeres volt, míg tavaly sok törésteszten elhasalt az autó – volt, hogy hatodik alkalommal sem volt sikeres a teszt.”

„A sikertelen teszt pedig még nagyobb nyomást tesz rá a rendszerre, hiszen ilyenkor a törésteszt miatt kell aggódnunk, nem pedig amiatt, hogy időre elkészüljünk az autó tervezésével. Szóval ez egy komoly mérföldkő volt a téli munkánkban.”

Azonban Williams hiába magabiztos a tél folyamán végzett munkával kapcsolatosan, nem ment bele abba, hogy a jól sikerült munka mire lehet elég a 2020-as idényben.

„Mindenki tudja, mennyire sok munkát fektetünk bele ebbe a színfalak mögött, és frusztrál, hogy nem hívhatok meg mindenkit, hogy nézze meg, mennyit változott a Williams a transzformáció során.”

„De ahogy mindig is mondtam, ez egy utazás. Tavaly kezdtük el ezt a folyamatot, és 2019 vége felé el is kezdtük látni az eredményét, és elkezdtük csökkenteni a lemaradásunkat a többi csapattal szemben, de be vagy határolva abban, hogy mennyit tudsz tenni egy szezon során.”

„Tudjuk, mit értünk el a tél folyamán az autóval kapcsolatosan, és egyértelműen látjuk az aerodinamikai számokat és a korrelációt. Viszont a Forma-1-ben semmi sem 100 százalékos, amíg ki nem viszed a pályára, szóval várnunk kell a februári tesztekig.”

„De muszáj előrelépnünk. Hiszek abban, hogy ez sikerülni is fog, azt viszont nem tudnám meghatározni, hogy mekkora lesz az előrelépés, mivel nem tudjuk, mit csinálnak a riválisaink.” – zárta a csapatfőnök.

