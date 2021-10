Williams: ha világbajnok akarsz lenni, akkor a költségvetési limiten kell lenned

Miközben korábban hosszú ideig anyagi gondokkal küzdöttek, és csak jóformán a fennmaradás volt a céljuk, addig az új tulajdonos érkezésével jelentős tőke is jött a csapathoz. Most már nincsen külső adósságuk, és még a koronavírus okozta problémákat is át tudták vészelni.

Ennek következtében pedig a gyáruk bizonyos részeit is fel tudták újítani, hogy még jobb alapokról vághassanak neki a 2022-es új érának. Az idei 145 millió dolláros költségvetési limit pedig csak további segítséget nyújthat nekik abban, hogy visszataláljanak az élre.

Ugyan a különböző kivételek miatt a leginkább tehetős istállók így is többet költenek, mint a megadott maximum, de ennek ellenére bármely, ambícióval rendelkező gárda esetében fontos, hogy legalább a limit közelében költsenek, ha jó eredményeket akarnak elérni.

„Ha világbajnok akarsz lenni, akkor költségvetési limiten kell lenned” – mondta Jost Capito csapatfőnök. „Ráadásul ez önmagában nem elég. Neked kell a leghatékonyabbnak is lenni. Szóval nemcsak a pénz mennyisége számít, de az elköltésének hatékonysága is. Úgy hiszem, hogy jelen körülmények között erről szól az F1.”

„Könnyebb a költségplafon alsó feléről érkezni. Ugyanakkor azok a csapatok, akik korábban sokkal többet költöttek, ők több befektetést is tettek, ezért az infrastruktúrájuk is jobb. Most pedig ebből tudnak profitálni.”

„Nem hinném, hogy ez az intézkedést egyből megold mindent. Ha mindenki a felső határon lenne, akkor is kéne néhány év, hogy egyensúlyba kerüljön a mezőny, ha ez egyáltalán lehetséges. Minden a hatékonyságról szól. Mindenben jobbnak kell lenned, mint a versenytársak.”

Capito szerint azonban az is nagyon fontos, hogy beváltsák az ígéreteket az istállónál. Mert a korábbi években is sokszor lehetett már hallani, hogy „na majd most mindent beleadunk, és visszatérünk a csúcsra”, de ezekből általában nem lett semmi, csak még komolyabb mélyrepülés.

„Az emberek kritikusak. És annak is kell lenniük, mert már hallottak ehhez hasonló szavakat korábban. Tettekkel is bizonyítanod kell. Ha pedig ez nem sikerül, akkor a szavak nem jelentenek semmit. Ilyenkor hamar elveszítheted a csapatodat.”

„Fontos, hogy amit kommunikálsz, az meg is történjen, és mindenkinek értenie kell, hogy merre tartunk és miért. Ha ez megvan, akkor lehet fejlődni. Fontos, hogy hitelesen és őszintén kommunikálj, befelé és kifelé egyaránt, máskülönben mindenki összezavarodik. Az elmondottakat bizonyítani is kell a csapat számára.”

„Ha megkérdezünk minden alkalmazottat, hogy hová tartunk, akkor pontosan ugyanazt fogják mondani, mert egységesek vagyunk. Mindenki látja a haladást és a támogatást, amelyet a Doriltontól kapunk. Ez mindenkit megerősít abban, amit el akarunk érni. Függetlenek maradunk, világbajnokok akarunk lenni, és teljesen komolyan is gondoljuk.”

„Ez jelentősen növeli a motivációt, szóval mindenki még jobb munkát tud végezni. Én teljes mértékben meg vagyok erről győződve” – mondta határozottan Capito. Jövőre pedig eljön az ideje, hogy az emlegetett célok felé vezető úton megtegyenek egy újabb nagy lépést.

