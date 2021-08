Williams-főnök: a pontszerzés győzelemmel ért fel

A Williams 2018 óta, vetélytársak nélkül süllyedt le a konstruktőri bajnokság 10. helyére, azonban a 2021-es szezon előtt a szabályváltozások és a fejlesztési korlátozások ellenére is nagyot léptek előre, amit az is jól mutat, hogy már kétszer is eljutottak a Q3-ba, és nem a Magyar Nagydíjon harcoltak először a pontszerzésért – ami valószínűleg össze is jött volna Russellnek az első osztrák versenyen, ha nem száll el az autójában a sűrített levegős rendszer.

A csapat sztárpilótája, George Russell többször is keserűen nyilatkozott már idén, amikor a 12. vagy 11. helyen ért célba, hogy bezzeg ilyenkor nem történik semmi az élen, és mindenki befejezi a futamot.

A Magyar Nagydíjon összejött Russellnek az, amit várt, Valtteri Bottas és Lance Stroll hibái 5 autót azonnal kivettek a versenyből, ezt követően pedig hibátlan versenyzéssel, és Vettel kizárásának köszönhetően kettős pontszerzést ünnepelhetett a csapat.

„Nagyon sokat jelent a csapatnak, hogy megszereztük az első pontjainkat, különösen azután, hogy tavaly egyáltalán nem sikerült ez” – nyilatkozta a csapatot irányító Capito az F1.com-nak.

„Fantasztikus eredmény, olyan, amire már mind vártunk, mindig is azt mondtuk, hogy majd érkeznek a pontok, és most, amikor végre tényleg megjöttek, olyan volt ez számunkra, mint egy győzelem.”

A Williams Latifi és Russell eredményével 7 ponttal megelőzte az Alfa Romeót a konstruktőri bajnokságban, azt azonban nem lehet mondani, hogy csak úgy az ölébe esett a grove-i alakulatnak a pontszerzés:

A csapat strukturális hibáit felismerve Capito a szezon kezdete után nem sokkal megvált a tapasztalt Simon Robertstől, a pálya melletti mérnöki részleget ismét egyesítette a tervezőrészleggel FX Demaison vezetésével, a csapatfőnöki pozíciót pedig ideiglenesen ő maga foglalta el, hogy még jobban leegyszerűsödjön a döntéshozatali folyamat, ennek pedig a német mérnök szerint nagy jelentősége volt abban, hogy sikerült kihasználniuk a hungaroringi lehetőségeiket.

„Idén máshogyan dolgozunk, mint korábban. Megváltoztak a kommunikációs csatornák, a megbeszélések, mindenki ugyanabba az irányba dolgozik, most már nincsenek meglepetések, és a hatékonyabb kommunikáció is segített abban, hogy reagáljunk az olyan helyzetekre, mint amelyek Magyarországon is felmerültek.”

„Ott volt a rajt előtti gumiválasztás, a piros zászlós megszakítást követő gumiválasztás, a bokszutcai eset George-dzsal (ahol szabálytalanul jött ki Ocon elé), majd a verseny végén a potenciális üzemanyagprobléma, ami miatt meg kellett állnia (mindkét autónak) a leintést követően.”

„Sok esetben gyorsan kellett döntenünk, és ha egyet is hibáztunk volna, akkor nem lennénk most pontszerzők. A szerencse mellett erre is szükség volt, nem lenne helyes azt mondani, hogy ez csak a szerencsén múlt. Még akkor is, ha ilyen helyzetbe kerültünk az első kört követően, majd 70 kört kellett még menedzselnünk, és minden egyes döntés hozzájárult ahhoz, hogy ilyen eredményt értünk el.”

„Nagy megkönnyebbülést jelent a csapat számára, hogy egy ilyen hosszú várakozás után ismét a pontszerző helyek között vagyunk. Pár hónapja még egy 11. hely után is izgatottak voltunk, de most látszik a változás a csapaton belül is.”

„Már nem elégedettek az emberek akkor, ha nem szerzünk pontot. Nem fogunk mindig ilyen eredményeket elérni, de ilyeneket akarunk. A magyar eredményünk bizonyítja, hogy képesek vagyunk rá. Nem a pontok száma számít, hanem a kivitelezés, Magyarországon pedig jó versenyt futottunk.”