Williams: Az F1 szinte mindig kiváló show-t produkál

Mostanában központi téma a Forma-1 világában, hogy szükséges lenne-e megváltoztatni a versenyhétvégék menetrendjét. A Williams csapatfőnökét, Claire Williamst a szombati futamokról kérdezték Szingapúrban.

„Ezek az ötletek eléggé kezdetlegesek, és még vitákat kell folytatnunk erről, és a csapatoknak ki kell vizsgálniuk, hogy milyen előnyökkel, hátrányokkal, hatásokkal járna, ha szombatonként is lenne futam. Nem hiszem, hogy rohannod kell és meg kell javítanod valamit, ami nem is feltétlenül hibás.”

„Ha olyan megoldásokat keresünk, amik jobbá tehetnék a show-t, akkor természetesen az is az opciók között van, hogy a hétvége formátumán változtatunk. Főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy 22 verseny lesz a naptárban, így ha lerövidítenénk a versenyhétvégéket, az nemcsak költséghatékony lenne, hanem a dolgozókat is segítené, és nagy nyomást vennénk le róluk ezzel.”

„Már most is a maximumon pörgünk, hiszen az olyan csapatok számára, mint a Williams, még nehezebb a helyzet, ugyanis nincsenek meg az erőforrásaink ahhoz, hogy mérnököket és szerelőket toborozzunk, aztán felépítsünk egy igazi rotációs rendszert. Meg kell vizsgálnunk az ötleteket: a rövidebb futamokat, egy másik időmérős formátumot és a többit. Viszont valóban meg kell értenünk, hogy ez milyen hatással lenne a sportra.”

„Rengeteget beszélnek a show-ról és arról, hogy vannak-e problémák vele. De az utóbbi 7 vagy 8 futam fantasztikus volt, és úgy gondolom, hogy a következőek is azok lesznek. De egy 22 versenyes naptárban elkerülhetetlen néhány olyan verseny, ami nem olyan jó, mint a többi. De azt gondolom, hogy az F1 szinte minden hétvégén fantasztikus show-t produkál. Mindig születnek kiváló történetek a versenypályákon.”

