Williams: A Mercedes fölénye miatt mindenkinek komolyan meg kellene fontolnia a másolást

Nem emésztette meg egykönnyen a Forma-1, hogy a Racing Point mekkorát lépett előre a Mercedes tavalyi autójának egyértelmű másolásával, mivel a kiscsapatok nagy része úgy érezheti, hogy csak akkor lesznek versenyképesek, ha a legjobb autót másolják.

A Racing Point továbbra is állítja, hogy a szabályok keretei között másolták le a Mercedes koncepcióját, de még a fékhűtővezetékeik vizsgálat alatt állnak a Renault óvása miatt.

A 2021-es szabályok elhalasztása, és a fejlesztési befagyasztások és zsetonrendszer miatt azonban más csapat már nem tudja 2021-re megcsinálni a Racing Point másolós trükkjét, de a Williams teljesítménymérnöke, Dave Robson szerint a befagyasztások nélkül nem lett volna más választása a csapatoknak a Mercedes „felháborító” tempója miatt, mint lemásolni az autójukat.

„Szerintem szükséges lett volna” – mondta Robson az Autosport/Motorsport.com kérdésére, hogy feltétlenül le kellene-e egy csapatnak másolnia a Mercedest.

„Szerintem mindenki számára világos, hogy már évek óta a Mercedesé a legkiemelkedőbb autó. Annak ellenére, hogy a Red Bull és a Ferrari meg tudta verni őket néhány pályán, a Mercedesé a legjobb csomag.”

„Akárhogyan is csinálják, remek munkát végeznek, és Magyarországon a tempójuk egyszerűen botrányosan gyors volt a mezőny többi tagjához képest. Amikor erre a keserű valóságra tekintesz, és arra, hogy a Racing Point hogyan ért el ekkora előrelépést, akkor neked is komolyan el kell gondolkodnod ezen a lépésen.”

„Ha ennyi tempót lehet találni, és azt így lehet elérni, akkor valószínűleg neked is ezt kellene csinálnod.”

Robson szerint a legnehezebb mások másolásában az autó mögött húzódó koncepció megértése.

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A másolás mindig is a sport része volt, azonban ezek az autók annyira bonyolultak, hogy igazából a teljes koncepciót kell megértened. Ha csak képek, és videók alapján megérted, miért és hogyan működik így a Mercedes, akkor te is reprodukálni tudod azt.”

„Van persze pár egyértelmű dolog, mint például a menetmagasság, és persze mindenki számára látható pár kulcselem az aero-n. Ha ezt mind le tudod másolni, megérted, hogyan működnek, és azokat munkára tudod fogni a saját autódon is, akkor fair play, nem látom ezt problémásnak, ez is a játék része, és egészen remek munkát végeztek.”

Otmar Szafnauer, a Racing Point csapatfőnöke elismerte, hogy először nem is működött a Pink Mercedesük a szélcsatornában, és Robson is elmondta, hogy megvan annak is a veszélye, hogy a másolat elsőre egyáltalán nem működik.

George Russell, Williams FW43 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Valószínűleg a Racing Point úgy érezte, hogy a nagy változásokkal, amelyek 2021-ben érkeztek volna, de el lettek halasztva 2022-re, vállalhatnak egy év rizikót, és megpróbálhatják a világbajnok autó másolását, és ha nem is sült volna el jól a dolog, a pénzügyi stabilitásuk (Lawrence Stroll) miatt amúgy sem számított volna.”

„Elképesztően nehéz döntés az, hogy megváltoztasd a teljes koncepciódat. Magabiztosnak kell lenned abban, hogy amit másolsz, annak maximálisan érted a működését, így kell hozzáállnod a dolgokhoz, olyan nincs, hogy valamit lefotózol, megépíted, és működni fog. Túl bonyolult ez ahhoz.”

„Nagyon komolyan meg kellene most fontolnia mindenkinek ezt a lépést, amiért ilyen sikeresek lehetnek ezzel a hozzáállással. Nagyon-nagyon komolyan…”

A Mercedes és a Racing Point fékhűtőit idén egyszer már szabálytalannak nyilvánították.

