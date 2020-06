Willi Weber: Schumacher 50%-ot is adott volna nekem, ha annyit kérek

Willi Weber 2010-ig, Schumacher Mercedeses visszatéréséig volt a német rekordbajnok menedzsere, „becenevét” onnan kapta, hogy Schumacher bevételeinek 20%-át kapta meg, amiért finanszírozta a pilóta Formula 3-as karrierjét, és segítette a Forma-1-be kerülését.

Michael Schumacher a Ferrarinál a világbajnoki címei alatt 30 millió eurót keresett szezononként egyedül a csapattól, de emellett Weber széleskörű reklám, marketing szerződéseket kötött neki, amelyek őt is gazdaggá tették.

Weber a Motorsport-Total.com Starting Grid podcastjének volt a vendége, és elmondta, hogy 1988-ban, amikor aláírták a 20%-ról szóló szerződést, akkor mondhatott volna akár sokkal nagyobb számot is.

„Ha azt mondtam volna, hogy 50%-ot szeretnék, még abba is boldogan belement volna” – mondta Weber. „De nem csak ő, hanem nagyon sokan mások is. 50%-a annak, amit máshogyan (nélküle) meg sem keresnél, sokkal több, mint a semmi.”

„Schumacher, aki csak egy fiatal pilóta volt még akkor, két évet vezethetett így gyakorlatilag ingyen a Formula 3-ban, és kapott pár márkát is, hogy „életben maradjon.” Weber számításai szerint körülbelül 2 millió eurójába került, hogy Schumachert eljuttassa a Forma-1-be.

Michael Schumacher, Ferrari F2005 Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

Weber beszélt arról is, hogy több más üzletember, menedzser is szeretett volna Schumacherhez közel kerülni, köztük Ion Tiriac is, a német teniszező, Boris Becker korábbi menedzsere is.

„Abban a több, mint 25 évben, ameddig együtt dolgoztunk, több menedzser, Ion Tiriac, és még ki tudja kik próbálták megszerezni Schumachert. Ő azonban mindig így gondolta: „nyerő csapaton ne változtass.” Végig mellettem maradt, ami természetesen neki is nagyon jó volt” – mondta Weber.

