Whitmarsh szerint nem Schumacherrel kell összevetni Hamiltont

Lewis Hamilton a Portugál Nagydíjon szerzett futamgyőzelmével biztosította be, hogy immáron ő a legtöbb futamgyőzelemmel büszkélkedhető pilóta a Forma-1 történelmében, megdöntötte a Michael Schumacher által felállított 91 futamgyőzelmes rekordot.

Azóta egy rendkívül heves vita indult el a szurkolók és a szakértők körében egyaránt, hogy vajon melyik pilóta volt a jobb a kettő közül. Sokan úgy vélik, hogy Schumacher még így is jobb volt, mások Hamilton mellett teszik le a voksukat.

Martin Whitmarsh, a McLaren F1-es csapatának korábbi technikai igazgatója, majd későbbi csapatfőnöke és elmondta a maga véleményét a témáról, ám ő egy másik oldalon foglalt állást, szerinte nem ez a megfelelő összehasonlítási alap:

„Nagyon jó emlékeim vannak az olyan pilótákról, mint Jenson Button, Mika Hakkinen, Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen és Fernando Alonso. Mindannyian kivételes pilóták voltak, de volt kettő versenyző, akik valami különleges aura folytán tőlük is magasabb polcon voltak: Ayrton Senna és Lewis Hamilton” – emlékezett vissza a McLarenes időkre.

„Ayrtonnak már ez az aura akkor megvolt, amikor először találkoztam vele, míg Lewisnál ilyen nem érzékeltem ilyet kezdetben. Ez sokkal inkább hozzánőtt, ezt saját maga építette fel, és szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen közelről láthattam a fejlődését”

A MotorsportMagazine-nak adott interjújában arra direktben is rákérdeztek tőle, hogy szerinte a Hamilton kontra Schumacher összevetésben ki a jobb, melynek kapcsán elmesélte a Schumacherrel kapcsolatos élményeit, amelyet Hakkinen oldaláról élt meg testközelből.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates on the podium with Champagne

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images