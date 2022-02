Wheatley: a Ferrari veszélyt jelenthet a Red Bullra

Ahogy közeleg a Forma-1 új, nagy izgalommal várt szezonja, úgy jelennek meg újabb és újabb találgatások a csapatok erősorendjével kapcsolatban. A szabályváltozásoknak (és a remények szerint a költségsapkának) köszönhetően akár fenekestül felfordulhat az elmúlt években megszokott hierarchia, ezért senki nem dőlhet hátra.

Jonathan Wheatley szerint éppen ezért a Ferrarit sem szabad leírni, és még az is előfordulhat, hogy a maranellóiak végül beleszólnak a világbajnoki címért folytatott versenybe. Az előző szezonban már mutattak életjeleket, ráadásul egy nagyon kompetitív pilótapárossal dolgoznak, akik képesek nagyszerű eredményeket szállítani.

Persze, a Ferrarinak volt honnan talpra állnia, a 2020-as esztendő sötét évként vonul be a csapat történetébe, akkor mindössze a hatodik helyen zárták a konstruktőrök versenyét, és négy évtizedre visszamenően a legpocsékabb idényt tudhatták maguk mögött. Tavaly már úgy tűnt, sikerül visszatalálni a helyes és a tifosi által is elvárt útra, különösen az erőforrás-fejlesztést követően léptek előre.

Wheatley a The Jack Threlfall Show-ban úgy fogalmazott, a Ferrari az új szabályok életbe lépését követően potenciális kihívója lehet a Red Bullnak, már csak azért is, mert gyakorlatilag egy hónappal a szezon kezdete előtt is lehetetlen felmérni az újra formálódó erőviszonyokat.

„Azt hiszem, nagyon nehéz bármit is jósolni jelenleg, csak a saját házad táján nézhetsz körül. Bár információ töredékek érkeznek más csapatoktól, de nem tudod eldönteni, hogy ezek a morzsák igazak-e, vagy csak a riválisok aggodalmát igyekeznek növelni velük.”

„A Ferrari, különösen az erőforrásuk, nagyon erősnek tűnt az előző szezon végére, egyértelműen ők voltak a Forma-1 harmadik leggyorsabb csapata. Kiváló pilóta párosuk van, s bár nem voltam benne biztos, hogy jól tudnak majd együttműködni, megmutatták, hogy képesek erre. Azt hiszem a Ferrari a legnagyobb kérdőjel az új szezon kezdete előtt, akár a legnagyobb riválisaink is lehetnek.”

Wheatley egyébként nyílt sisakos küzdelemre számít az előttünk álló világbajnoki kiírásban, úgy véli, az elsőtől az utolsó futamig kiélezett, szoros küzdelmet láthat a közönség.

„Azt szeretném látni, hogy hat, vagy nyolc pilóta is esélyes lesz hétről hétre a futam győzelemre. Félreértés ne essék, nagyszerű lenne, ha 23 versenyhétvégén keresztül dominálhatnánk a mezőnyt, de az ideális világbajnokság végére kimerültnek kell lenned, hogy rájöjj, valami különleges dolgot hajtottál végre.”

