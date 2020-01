Wehrlein marad a Ferrarinál a szimulátorversenyzői pozícióban

Pascal Wehrlein 2016-ban, a Manor színeiben mutatkozott be a Forma-1-ben, akiknél egy pontot tudott szerezni az év során. Ezután 2017-re a Sauberhez igazolt, ahol 5 pontot szerzett, azóta viszont egy forma-1-es futamon sem vett részt.

2018-ban nyolcadik lett a DTM-ben a sorozat korábbi bajnoka, emellett pedig a tesztpilótai szerepet töltötte be a Mercedesnél. Aztán közös megegyezéssel felbontotta a szerződését a Mercedesszel a német versenyző, azóta pedig a Formula E-ben indul a Mahindra csapatával, és 2019-ben a Ferrari szimulátorversenyzője volt.

Ez pedig idén is így lesz, ugyanis a maranellói istálló megerősítette, hogy 2020-ban is a soraikban fogják tudni Pascal Wehrleint, aki a tapasztalata miatt kifejezetten értékes tagja a Ferrari fejlesztési részlegének. Erről nyilatkozott a csapatfőnök, Mattia Binotto is:

„2020-ra is vannak tapasztalt versenyzőink a szimulátorban. Pascal is velünk marad 2020-ban, mellette pedig olyan versenyzőink is vannak, akik talán nem annyira tapasztaltak az F1-ben, mint ő, de sokéves szimulátoros tapasztalat áll mögöttük.”

„A szimulátorversenyzők a csapat fontos részét képzik, a szimulátor pedig egyre fontosabbá válik, éppen ezért fektetünk be a szimulátorba a jövőben.”

A Ferrari vezérigazgatója, Louis Camilleri osztja Binotto véleményét, és hozzátette, az olasz márka közúti részlege is segített a csapatnak az infrastrukturális beruházásokban.

„Készen állunk arra, hogy befektessünk, és szerencsére az autós üzlet segíteni tud az ilyen beruházásokban, és nemcsak emberek tekintetében, hanem infrastrukturálisan is. Erre az egyik példa, hogy egy új szimulátort építünk.” – mondta Camilleri.

