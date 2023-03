Wéber Gábor: Ez a különbség Verstappen és Leclerc között

November közepe óta először rendeznek ismét futamot a Forma-1-ben. Az új szezon apropóján az M4Sport.hu-nak adott interjút Wéber Gábor, akitől többek között azt is megkérdezték, hogy hogyan tudná összehasonlítani a két bajnokaspiránst, Max Verstappent és Charles Leclerc-t.

Wéber szerint kulcsfontosságú különbség, hogy Verstappennek több ideje volt megszokni az élmezőnyben való harcot, és bár kvalitás terén nem lát különbséget kettejük között, szerinte Verstappen a versenyeken, Leclerc az időmérőkön teljesít kicsit jobban a riválisánál:

„Amit elsőre ki lehet emelni kettejük közötti különbségként, hogy Leclerc-nek nincs annyi tapasztalata például az élen való csatározásban, amit viszont Verstappen már megszokott. A holland már túl van sok ilyen éles csatán, míg a monacói még csak most szokja a kiélezett helyzetet.”

„Éppen erre vezethetők vissza a tavalyi Paul Ricard-i, vagy az imolai hibák. Leclerc egyébként nem sokat hibázik, de a folyamatos nyomás alatti vezetés tapasztalatának hiánya miatt még előfordultak ilyen bakik. Később sokkal jobban fogja kezelni ezeket a helyzeteket.”

„Leclerc nagy erőssége egyébként az egykörös tempója és az alapgyorsasága. Ami persze megvan Verstappenben is! De ha kettejük közt különbséget kell tenni, akkor azt mondanám, hogy Verstappen erősebb versenykörülmények között, iszonyú versenysebességre képes, és emellé nagyon jó gumikezelés párosul. Egykörös tempóban viszont Leclerc erősebb egy picivel.”

„Ez nem azt jelenti, hogy Verstappen rossz időmérős pilóta, és azt sem, hogy Leclerc rossz versenypilóta, csak hogy ha arányokat kell nézni, vagy igazi saját erősségeket, akkor ezt tudnám kiemelni.”

„Ezzel a kettejük közti különbséget nagyjából ki is veséztük. Kvalitásbeli eltérés kettejük között nem igazán van. Mindketten bajnok típusok. Mindketten belemennének a legkeményebb szituációba is a bajnoki címért.”

„A forrófejűségük persze néha visszaüt, de ezt azért már elég jól tudják kontrollálni. Verstappen is rendkívül sokat változott jó irányba. Leclerc-nél is látszik, hogy bár még mindig nagyon agresszív, de már nagyon kontrolláltan csinálja ezeket a dolgokat. Hibák persze előfordulnak, de ilyen az autóversenyzés. A sakkban is elnéznek olykor lépéseket, pedig ott nem 300-as tempónál kell a másodperc tört része alatt döntéseket hozni.”

„Hibák mindig is voltak, mindig is lesznek – a címről az dönt, ki hibázik kevesebbet” – zárta a kommentátor.

A Forma-1-es Bahreini Nagydíj teljes programja, valamint a Forma-2-es és Forma-3-as versenyek is élőben követhetők az M4 Sporton, a teljes menetrend itt érhető el.