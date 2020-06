Webber: Vettelnek elfogyott a motivációja, és egy pihenőévet tart szerintem 2021-ben

Májusban jelentette be a Ferrari, és Sebastian Vettel, hogy nem folytatják a közös útjukat 2021-től. A válásnak nem adtak meg okokat, de rengeteg elmélet látott már napvilágot, korábbi csapattársa, Mark Webber szerint Vettelnek egyszerűen elfogyott a motivációja.

„Tudom, hogyan dolgozik Seb, mindig 110%-on, rengeteg időt, és erőfeszítést szentel a munkájának, és ezt várja el a csapattól is. Szerintem sosem kapta meg ezt igazán” – nyilatkozta Webber az F1 Nation podcastben.

„Nem ő van ezzel így egyedül, Kimi persze immunis az ilyen „apróságokra,” ő csak beül az autóba, és nyomja neki, ami egy erős tulajdonság, de nem mindenki ilyen temperamentumú.”

„Amikor Michael került oda, és amikor a csapatot Rory Bryne, Ross Brawn, Jean Todt vezette, Michael dominanciája alatt végig egy jó keveréke volt jelen a különböző kultúráknak.”

„Nem akarom ezt az olaszokra fogni, csak azt mondom, hogy egy nyelvet beszélnek, összetartoznak, de még így sem tudtak bizonyítani. Seb szerintem ebben a rendszerben megtette, amit tudott, de egyszerűen már nem bírta levegővel a helyzetet.”

„Emellé jött Charles, aki nagyon gyors, tele van energiával, sikeréhes, még naiv – a naivitás nagyon áldásos itt, csak jössz, nyomod neki, nem tudsz foglalkozni más dolgokkal, míg Sebastian dolgozott a háttérben is, próbálta alakítani a dolgokat.”

Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Charles is tudni fogja 10 év múlva, hogy ez mit jelent, hogyan kell megszervezni dolgokat, beletenni a háttérmunkát. Az emberek azt mondják, hogy elfogult vagyok Sebbel, de ez nem igaz, szerintem rövidtávon biztosan hiányozni fog nekik az a tapasztalat, az előrelátása, és a jó, motivált Sebastian, aki most láthatóan nem úgy kel ki az ágyból, hogy motiváltan szállna be a piros autóba, és ez nagy probléma.”

„Szerintem ki fog hagyni egy évet. Remélem, és szerintem mindenki más is, hogy újra tudja építeni saját magát, és abban a szellemben fog tudni visszatérni, hogy harcolni akar a Forma-1 élén.”

