Webber szerint Hamilton most akár a visszavonuláson is gondolkozhat

Hamilton úgy vágott neki a vasárnapi Abu Dhabi Nagydíjnak, hogy le kellett győznie Max Verstappent, ha el akarta hódítani a vb-címet. Emellett pedig már aláírt szerződése is van egészen a 2023-as szezon végéig.

Hiába kontrollálta viszont végig a futamot, és tűnt úgy, hogy Verstappen már nem tudja őt megállítani a leintésig, a végén mégis jött a biztonsági autó és az azt körülvevő megkérdőjelezhető döntések az FIA részéről, melynek következtében aztán a legutolsó körben úszott el a siker a hétszeres bajnok számára.

Ezt nyilván nagyon nehéz lehet megemészteni, és Webber ezért sem lenne teljesen meglepve, ha a 36 éves pilóta fejében megfordulna, hogy elsétál a sportágból. „Én továbbra is azt gondolom egyébként, hogy jövőre is a Mercedes és a Red Bull lesz az élen” – mondta az ausztrál a Channel 4-nak.

„Ahhoz kétség sem fér, hogy Hamiltonnak jövőre is minden esélye meglehet arra, hogy megpróbálja. Ami viszont érdekes volt, egyszer hallottam Roger Federert az Australian Openen, hogy valami olyasmit mondott, hogy »talán látjuk egymást jövőre«.”

„Volt egy kis… Lewis is azt mondta a végén, hogy majd kiderül, mi lesz jövőre. Szóval ki tudja, milyen dolgok futnak most át az agyán” – elmélkedett kicsit Webber. Miután kiszállt az autóból, Hamiltonhoz rögtön odament édesapja, Anthony, hogy próbálja őt vigasztalni. Az ausztrál szerint ez is sokat jelenthetett.

„Az apja gondolom próbálta felvidítani őt, és olyan szavakat használt, mint büszkeség, méltóság, »fel a fejjel fiam, büszke vagyok arra, amit elértél«.” Webber egyébként annak is örült, hogy Hamilton elkeseredésében nem vállalt be semmi kétes manővert.

„Amikor Max elment mellette, meglett volna az esélye, hogy az első szárnyával esetleg eltalálja a hátsó gumiját.” Ugyanakkor persze ez sem jelentett volna garanciát semmire, hiszen lehet, hogy mindketten kiestek volna, vagy Hamiltont utólag megbüntetik és pontokat vonnak le tőle.

Nem véletlen, hogy az emberek felháborodtak