Webber szerint a Red Bull-botrány felidézi Abu Dhabit

A héten minden arról szól a Forma-1-es médiában, hogy a Red Bull tavaly megszegte-e a költségvetési sapkát vagy sem. Hivatalosan még semmit sem jelentettek be, a Mercedes és a Ferrari csapatfőnökei azonban máris kritikusan nyilatkoztak. Wolff nem éppen visszafogottan nyilatkozott, válaszul Horner azzal fenyegetőzött, hogy bizonyítékok nélkül beperlik a szabályszegéssel vádoló csapatokat.

Ez nem túl meglepő, legalábbis Webber szerint. Tavaly nagyon szoros volt a csata a bajnoki címért, Wolff és a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner gyakran támadták egymást a médiában. Még az utolsó, Abu Dhabiban rendezett futam után is hónapokkal arról ment a vita, hogy Max Verstappen hogyan nyerte meg a címet.

Webber, aki 2013-ig maga is a Red Bullnál versenyzett, szintén a jövőről beszélt. Az FIA várhatóan szerdán hirdeti ki az ítéletét, addig minden csak spekuláció, ezzel Webber is egyetért. De ha a Red Bull valóban szabálysértést követett el, akkor a következmények jóval a tavalyi szezon után is visszhangozni fognak.

„Horner úr nem boldog, ez egy nagyon-nagyon nagy ügy, mert kihat a tavalyi évre, az idei évre, és valószínűleg 2023-ra is, mert az autókat az alapján tervezik majd, hogy hova vitte az előző költségvetésük” – mondta.