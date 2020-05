Webber rajtja a kaotikus 2008-as Brit Nagydíjról: nem úszta meg forgás nélkül (videó)

Mark Webber egy igen hosszú versenyzői karriert tudhat a neve mellett, és nem sokan mondhatják el magukról azt, hogy megvolt a lehetőségük a Ferrarihoz szerződni, valamint a Red Bull-nál maradjanak, de végül nemet mondtak.

A 43 esztendős Webber 2002 és 2013 között volt tagja a Forma-1 mezőnyének. Tovább is maradhatott volna, ám az ausztrál egy másik karriert akart magának a WEC-ben a Porsche színeiben. Ebben a bajnokságban 2015-ben ért fel a csúcsra, de Le Mans-ban nem sikerült nyernie.

A Forma-1-ben a Minardinál mutatkozhatott be, majd versenyzett a Jaguarnak, a BMW-Williamsnek és a Red Bullnak is. Az osztrák alakulatnak, ami nem mellesleg a Jaguárból született meg, 2007 és 2013 között nyomhatta a gázt.

Webber ezen időszak alatt gyűjtött pár győzelmet. Noha 2010 és 2013 között a csapata mindent megnyert, egy alkalommal sem végzett a második helyen az összetettben, ellenben a német csapattársával, Sebastian Vettellel, aki négyszeres világbajnok lett.

A Red Bull 2008-ban még nem volt túl erős, és Webber csak 21 pontot gyűjtött . A Brit Nagydíjon akár nyerhetett is volna, miután a második helyről indult, és a körülmények kaotikusak voltak. Ekkora esőben és ilyen feltételek mellett valószínűleg ma már nem versenyezhetnének a pilóták, bár az akkori autók is mások voltak.

Az alább található videóban Webber rajtját nézhetjük meg, ami nem sikerült túl jól, ráadásul nem sokkal később meg is forgott. Ez csak az előszele volt annak, ami várt a mezőnyre, amire Felipe Massa is jól emlékezhet. A brazil többször is kicsúszott, és ez számára még fájdalmasabb lehetett, mert a címért harcolt.

A versenyt végül Hamilton húzta be Heidfeld és Barrichello előtt. Pontszerző volt még Räikkönen, Kovalainen, Alonso, Trulli és Nakajima. A bajnokságban az élen hárman is 48 pontot számoltak. Hamiltont, Massát, és Räikkönent 2 egység lemaradással Kubica követte.

