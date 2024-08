Webber: „Piastri tudja, hogy a szavak helyett a tettek beszélnek”

Csupán másfél szezon kellett ahhoz, hogy Piastriból F1-es futamgyőztes váljon. Ennek megvalósulása persze már a bemutatkozásakor is elég valószínű volt, a kérdést csak az jelentette, mikor kap hozzá megfelelő autót.

A 23 éves ausztrál kiválóan teljesített a kisebb szériákban, és nagyon hamar megvetette a lábát a királykategóriában is, idén pedig egyértelműen új szintre emelkedett, hiszen az időmérők mellett már a versenyeken is egyre jobban kell vele számolni.

A pályán nyújtott teljesítményei mellett pedig meg kell jegyezni a rendkívül higgadt hozzáállását is, ami Webber szerint természetesen jött pártfogoltjánál. „Nagyon élvezetes vele dolgozni. Nyilván különleges tehetség. Tudja, mi a helyes a jövőt tekintve, és tisztában van azzal, miként tudja szabadjára engedni tehetségét” – nyilatkozta a korábbi pilóta a PlanetF1-nek.

„Utálom a potenciál szót. Nehéz megállapítani, pontosan mi az, ő viszont tudja, hogy a szavak helyett a tettek beszélnek és ő pontosan így működik. Nagyon különleges volt a pályafutásának kezdete, most pedig folyamatosan gyűjti a tapasztalatokat a mezőny első két-három rajtsorában. Az autók nagyon érzékenyek, a különbségek nagyon kicsik, de le a kalappal előtte, hogy ő hétről hétre ott tud lenni.”

Webber még Piastri Magyarországon aratott első sikere előtt beszélt, és amikor megkérdezték tőle, az első győzelem csak idő kérdése-e, ő arra utalt, hogy komolytalan lenne ilyesmiket mondani. „Szerintem nagyon könnyű az embereknek komolytalanul elejteni ezeket a szavakat. Szerintem azonban már így is volt pár lehetőség, melyek különböző okokból csúsztak ki a kezei közül.”

„Mindennek stimmelnie kell, szóval ki tudja? Talán idén történik meg, talán nem, mert mindennek tökéletesen stimmelnie kell, hogy elvégezhesd a munkát.” Azóta persze már tudjuk, hogy Piastrinak sikerült elérnie az F1-es futamgyőzelmet, és innen talán csak még feljebb vezet majd az útja.

Ausztrálként ettől függetlenül nem könnyű érvényesülni egy európai központú sportágban, de Webber szerint a motorsportok szeretete egy embernek köszönhető az országában. „Szerintem Jack Brabhamhez kell visszamennünk. Ő volt az eredeti, ő mutatta nekünk az utat.”

„Földrajzilag tényleg nagyon nehéz, így amikor átkerülsz ide, muszáj megragadnod a lehetőséget. Messze vagy az otthonodtól, ezért kissé félénk is vagy, tehát meg akarod oldani. És itt azokról van szó, akiknek sikerült, miközben sokan van, akiknek nem. Tehát az átállás továbbra is kihívás számunkra. Szerencsére azonban nekünk van az egyik legjobb F1-es futamunk.”

„Az ausztrálok szeretik a versenyzést, támogatják a Forma–1-et, még ha az időeltolódás olykor problémákat is okoz. Alapvetően viszont olyan ország vagyunk, amely imádja az F1-et. A jövőt tekintve pedig biztos kezekben vagyunk. Oscar csak most kezdte a karrierjét, ami nagyszerű, de ott van még Daniel [Ricciardo], ott voltam én, AJ [Alan Jones], szóval nem sokan nyertek ezen a szinten. Én csak remélem, hogy a jövőben is adhatunk valamit a sportnak” – zárta Webber.

Könnyen lehet viszont, hogy jövőre még egy taggal bővül az ausztrál F1-es pilóták klubja, hiszen az Alpine-nál jó esély mutatkozik Jack Doohan szerződtetésére.