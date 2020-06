Webber: Hamilton 2020 esélyese, Michael Jordanre emlékeztet a hozzáállása

Webber szerint igen egyértelmű, hogy mi fog történni 2020-ban, és Lewis Hamilton meg fogja szerezni a 7. világbajnoki címét is, amivel beállíthatja a legendás Michael Schumacher rekordját.

„Lewis Hamilton egészen kiváló. Gyors, nagyon ritkán hibázik, önkritikusan dolgozik, és minden helyzetben, körülményben kezében tartja a dolgokat, legyen szó száraz, vagy esős pályáról, időmérős körről, vagy versenytávról” – mondta Webber az At The Controls podcastben, számolt be a Speedweek.com.

„Lewisnak rengeteg jó tulajdonsága van, ezért neki kell lennie az egyértelmű favoritnak. Ha a Mercedes olyan autót ad alá, amelyben jól érzi magát, akkor ő fogja diktálni a tempót.”

Webber szerint a szezonnyitó pálya, a Red Bull Ring azonban tartogathat majd meglepetéseket.

„Nagyon érdekes lesz látni Ausztriát, mint az első 2 verseny helyszínét. A Red Bull Ring egyáltalán nem egy átlagos pálya, nem képezi le jól a teljes szezont, a vonalvezetése rendhagyó, az aszfalt is sajátos, és a Mercedes nem igazán volt sikeres itt az elmúlt években.”

„Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok, az jó lesz a világbajnokság számára is, ha a megszokottól eltérően kezdődik, de ezek után is csak egy erős Hamiltont látok, ahogyan menetel a 7. világbajnoki címe felé.”

Webber szerint Hamilton olyan tapasztalatokara is támaszkodhat, amelyek nem adattak meg más pilótáknak.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, celebrates on the podium with his trophy Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

„Gyakran beszélek Niki Laudáról, de meg vagyok győződve arról, hogy hatalmas hatása volt Lewisra. Amikor a dolgok nehéznek is látszanak, és néha azt lehet érezni, hogy Lewis konkrétan keresi a kihívásokat, a Lauda „faktor” segít neki a földön maradni.”

„Mostanában néztem meg a The Last Dance sorozatot Michael Jordanről a Netflixen. Sok olyan dolgot mondtak benne, ami engem Lewisra emlékeztetett, mert ezek a kiváló sportolók annyira egyedülállók, hogy leggyakrabban saját magukkal küzdenek.”

„Amíg Lewis is megtalálja magának a motivációt, hiszek abban, hogy még jó pár évig képes lesz a legmagasabb szinten vezetni, és akkor még több világbajnoki cím sem lesz elképzelhetetlen.”

