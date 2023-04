Webber: „Frusztráló” volt a nagydíj befejezése, de „jó látni” az állórajtokat

Rendkívül szokatlan három piros zászlót látni egy Forma–1-es futamon, de Ausztráliában most sor került erre. A pilóták nagyobbik része szerint nem feltétlenül volt szükség ezekre, míg egyes csapatfőnökök és szakértők helyénvalónak ítélték az FIA munkáját.

Webber az F1 Nation podcastben fejtette ki saját álláspontját, amely igazából felemás a történtek kapcsán. „Frusztráló volt a vége, még ha jól is szórakoztunk rajta. A sport szempontjából azonban jó állórajtokat látni.”

„Izgalmas, viszont azt nézve, hogy milyen volt a pálya hőmérséklete, hogy mennyire lassan ment a biztonsági autó az első szektorban, ezek mind nehezítették a dolgukat. Ezért is próbáltak minél több energiát átadni a gumiknak.”

„Nem azért mennek lassan, majd gyorsítanak fel hirtelen, mert gondot akarnak okozni a mezőny hátuljában, mint ahogyan azt az egyik újraindításnál is láthattuk, hanem a gumik melegítése okán.” Az ausztrál egyébként bármennyire is élvezte az izgalmakat, szerinte is felesleges volt a Kevin Magnussen balesetét követő piros, mivel az szükségtelen kockázat alá helyezte a pilótákat.

„Magnussen balesete elég balszerencsés időben jött, hiszen felmerül a kérdés, hogy kell-e még újraindítás vagy sem. Van még idő befejezni a futamot? Szóval nem is tudom. Láthattuk, hogy mi lett vége az egésznek a hideg gumikon. Egy kör és bumm. Ráadásul a lágy gumikon, szóval ez nem festett túl jó képet, és a versenyzők is frusztráltak voltak a helyzet miatt.”

Felmerülhet tehát a kérdés, hogy ki a felelős az Ausztrál Nagydíj végén kialakult káoszért. Sokak szerint az FIA, de van olyan is, aki úgy véli, a versenyzők hibázták a legnagyobbat.