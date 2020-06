Webber: Alonso már túl van karrierjének csúcspontján

Mark Webber volt a Forma-1-es pilóta az F1 Nation Podcastnek volt a vendége, ahol többek között beszélt korábbi riválisáról, Fernando Alonsóról is, aki akár az F1-be is visszatérhet 2021-ben, mivel a Renault csapatfőnöke, Cyril Abiteboul őt szeretné a távozó Daniel Ricciardo helyére szerződtetni.

Azt azonban Alonso is elmondta, hogy csak topcsapathoz, dobogóra esélyes autóba ülne, és Webber szerint éppen ez az, ami megakaszthatja a kétszeres világbajnok visszatérését.

„Meg lennék lepve, ha jövőre az F1 mezőnyében lenne, tudjuk, hogy Alonso milyen kivételes pilóta, azt is, hogy fantasztikus pályafutása volt, de már túl van karrierje csúcspontján, és nehezebb lenne neki ugyanazt a teljesítményt hoznia, mint korábban.”

„Ugyanakkor, még mindig „9/10”-es pilóta, aki valakinek még jól jöhet. Tudjuk, hogy Alonso mennyire a győzelemre hajt, és a Forma-1-et is azért hagyta el, mert a középmezőnyben volt, és az mondta, ha nem tud harcolni a dobogókért, akkor inkább nem is lesz a Forma-1-ben.”

„Ez az utolsó üzenet, amit itt hagyott nekünk, de én nem látom azt, hogy a lehetőségeivel esélye lenne a dobogós helyekért küzdenie, nincs olyan csapat, aki ezt tudja ígérni neki. Tudjuk, hogy mekkora versenyző, és azt, mennyire hiányzik neki ez.”

Fernando Alonso, McLaren MCL33, performs donuts on the grid at the end of the race

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images