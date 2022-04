Webber: a Red Bull nem hullajthat el több pontot

Ezen a ponton már kár fokozni az első három futam történéseit, hiszen az Ausztrál Nagydíj óta szinte mindenki arról beszél, hogy milyen jó a Ferrari, és hogy mekkora bajban van a Red Bull. Az olaszok mindkét bajnokságot magabiztosan vezetik, egyelőre.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a Red Bullnál nincs miért aggódni, de ahogy Christian Horner csapatfőnök is mondta, még alig az év tíz százaléka ment csak le, és jobb egy gyors autót megbízhatóvá tenni, mint egy lassú autót gyorssá.

Tempóban jelenleg pedig a bikások autója az egyetlen, amely képes felvenni a harcot a Ferrarival, ez pedig bizakodásra adhat okot a szempontjukból. Webber ettől függetlenül felhívta a figyelmet arra, amire sok másik szakértő is: több komoly hiba már nem valószínű, hogy bele fog férni náluk.

„A sebesség megvan. Erősek, de nem voltak annyira jók, hogy megnyerjék az Ausztrál Nagydíjat. Amikor azonban elveszítesz 18 pontot és talán egy leggyorsabb kört, ezek fontos pontok, melyeket csak úgy lehúzol a lefolyón” – mondta a Channel 4-nak Webber.

„Ezzel egyidőben Leclerc pedig a maximális egységeket szerzi, egy újabb győzelem, egy újabb leggyorsabb kör. Szóval nem könnyű a helyzet. A szezon még hosszú, a Red Bull tovább fog versenyezni, de ezeket a pontokat már nehéz lesz visszaszerezniük.”

Webbert viszont az is aggasztja, hogy a testvércsapatot, az AlphaTaurit is sújtottak különböző technikai hibák az első pár futamon. „Őket is meg kell nézni. Nehéz volt a kezdésük a megbízhatóság szempontjából, szóval homokszem került a gépezetbe.”

„Milton Keynesben muszáj lesz keményen dolgoznia a Red Bullnak, de persze ezt ők is jól tudják. Az ágaskodó ló viszont elég komoly előnyben van jelenleg. Az ő vitorlájukat fújja a szél” – élt hasonlattal az eddig látottak kapcsán Webber.

