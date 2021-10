Watson: Hamiltonnak a következő két futam közül egyet nyernie kell

Max Verstappen az Amerikai Nagydíj után12 pontos előnyre tett szert, ami egyáltalán nem komoly, de az idei év szorosságát nézve nem is elhanyagolható. Watson szerint azonban most fontos lenne Lewis Hamiltonnak, hogy minél hamarabb vissza tudjon vágni, még mielőtt kifogynának a viadalokból.

„A lendület most a Red Bull-lal van. Az ismert dolgokat tekintve Mexikó és Brazília a Red Bullnak kedvez. Abu Dhabi eléggé egyenlő, miközben Katar és Szaúd-Arábia még nagy kérdőjel. A Mercedes viszont így is sokat jött előre a teljesítmény terén, ráadásul Lewis továbbra is remekül vezet” – nyilatkozta Watson a RacingNews365-nek.

„Ugyanakkor ott van nekik a probléma a motorokat és a megbízhatóságot illetően. Az igazság az, hogy Lewisnak a következő két futamból egyet nyernie kell, miközben Max botlik valahol. Ha Verstappen Mexikóban is nyer, akkor onnantól már igazán nehéz lesz visszakapaszkodni, hacsak nincs persze valami váratlan esemény.”

Watson szerint egyébként a megbízhatósági nehézségek ellenére Hamiltonnak mindene megvan ahhoz, hogy megszerezze a rekordot jelentő nyolcadik címet. „Lewisnak minden eszköze megvan, hogy csatára kényszeríthesse ellenfelét.”

„Természetesen kell a teljesítmény, de még inkább a megbízható autó, mert csak akkor tud igazán magabiztosan vezetni.” A korábbi futamgyőztes brit úgy látja, Hamilton nem fog az esetleges meghibásodásokra gondolni, ha viszont hátrányba kerül, akkor limitált lesz a játéktere.

„Arra lesz szüksége, hogy a Mercedes mind az öt hátralévő futamon odategye magát. Ez az első igazi versengés a hibrid korszakban. Korábban mindig csak csapaton belül voltak harcok, ez most viszont más. Minden megvan ahhoz, hogy lenyűgöző véghajrát láthassunk” – vélekedett Watson.

